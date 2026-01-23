"Je m’en souviendrai" : Jean-Michel Aulas furieux après avoir été traité de "vieux monsieur" par un écologiste au conseil municipal de Lyon

Ce jeudi donc, c'est Steven Vasselin qui s'en est chargé. L'adjoint à la Petite Enfance, pourtant pas l'élu écologiste le plus bretteur, a critiqué Jean-Michel Aulas lors de sa prise de parole, à travers un message passé aux opposants de la droite et du centre : "Vous êtes prêts à tout pour y parvenir, y compris à profiter d’un vieux monsieur qui aura 84 ans à la fin de son mandat. Plus que Joe Biden qui avait 82 ans en quittant la Maison-Blanche, bien plus que Jean-Claude Godin qui avait 80 ans en quittant la mairie de Marseille".

#CMlyon Odieuse attaque de @JM_Aulas sur son âge. Pire, #vasselin sous entend que JMA, « vieux monsieur » n’aurait pas tous ses moyens intellectuels et serait manipulé. On connaissait les #EELV, toujours dans le jeunisme et se contrecarrant des 50 ans et plus (voire Bayou et ⤵️ pic.twitter.com/xZkoH1JoE0 — Monopolyon (@lyon.bsky.social) (@monopolyon7) January 22, 2026

Or, si le "vieux monsieur" n'était pas présent dans l'hémicycle, il a évidemment pris connaissance de la banderille. Et Jean-Michel Aulas a préféré réagir semi-publiquement, c'est-à-dire par SMS à l'intéressé, tout en faisant fuiter le message à la presse.

A Steven Vasselin, le candidat Coeur lyonnais aux municipales a donc écrit ceci jeudi : "Quand on n’a plus d’arguments, on s’en prend à la personne. C’est une faute. Je vous le dis calmement mais fermement : ce que vous avez fait n’est pas acceptable. C’est une honte et une lâcheté. Je m’en souviendrai. Les Lyonnais, que je connais sans doute mieux que vous, vous le reprocheront très bientôt. La seule issue digne est de présenter des excuses publiques".

Rappelé à l'ordre lors du conseil par Grégory Doucet, Steven Vasselin vient de se faire un ennemi puissant.