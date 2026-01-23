Politique

"Je m'en souviendrai" : Jean-Michel Aulas furieux après avoir été traité de "vieux monsieur" par un écologiste au conseil municipal de Lyon

"Je m’en souviendrai" : Jean-Michel Aulas furieux après avoir été traité de "vieux monsieur" par un écologiste au conseil municipal de Lyon
"Je m’en souviendrai" : Jean-Michel Aulas furieux après avoir été traité de "vieux monsieur" par un écologiste au conseil municipal de Lyon - LyonMag

Il fallait bien que le dernier conseil municipal du mandat de Grégory Doucet comporte son lot de rebondissements.

Ce jeudi donc, c'est Steven Vasselin qui s'en est chargé. L'adjoint à la Petite Enfance, pourtant pas l'élu écologiste le plus bretteur, a critiqué Jean-Michel Aulas lors de sa prise de parole, à travers un message passé aux opposants de la droite et du centre : "Vous êtes prêts à tout pour y parvenir, y compris à profiter d’un vieux monsieur qui aura 84 ans à la fin de son mandat. Plus que Joe Biden qui avait 82 ans en quittant la Maison-Blanche, bien plus que Jean-Claude Godin qui avait 80 ans en quittant la mairie de Marseille".

Or, si le "vieux monsieur" n'était pas présent dans l'hémicycle, il a évidemment pris connaissance de la banderille. Et Jean-Michel Aulas a préféré réagir semi-publiquement, c'est-à-dire par SMS à l'intéressé, tout en faisant fuiter le message à la presse.

A Steven Vasselin, le candidat Coeur lyonnais aux municipales a donc écrit ceci jeudi : "Quand on n’a plus d’arguments, on s’en prend à la personne. C’est une faute. Je vous le dis calmement mais fermement : ce que vous avez fait n’est pas acceptable. C’est une honte et une lâcheté. Je m’en souviendrai. Les Lyonnais, que je connais sans doute mieux que vous, vous le reprocheront très bientôt. La seule issue digne est de présenter des excuses publiques".

Rappelé à l'ordre lors du conseil par Grégory Doucet, Steven Vasselin vient de se faire un ennemi puissant.

Steven Vasselin

Jean-Michel Aulas

avatar
Rlb le 23/01/2026 à 11:46

Les personnes âgées, c'est le savoir et la gentillesse.
Contrairement aux....
Ce n'est pas un ( vieux) qui le dit

Signaler Répondre
avatar
Futurama le 23/01/2026 à 11:38

Macronie contre bobonie ...ça va être compliqué

Signaler Répondre
avatar
néné2 le 23/01/2026 à 11:37

Quel incompétent ce Vasselin et Doucet qui propose une maison de la discrimination à la part dieu !
Ceux que vient de dire cet incompétent c'est de la discrimination.
Qu'il s'occupe des crèches de Lyon qui sont très mal gérées !

Signaler Répondre
avatar
Un tunnel vite ! le 23/01/2026 à 11:28

Il y a que la vérité qui blesse ?

Signaler Répondre
avatar
Lyon8emeestla le 23/01/2026 à 11:20
Bizarre a écrit le 23/01/2026 à 09h59

Les écolos n'ont que l'inclusivité à la bouche
Mais visiblement celle ci est sélective.......
Faites ce que je dis mais pas ce que je fais
Marre de ces donneurs de leçons.......

Oui, vouloir créer un centre de lutte contre les discriminations et la pratiquer soi même, 🤔. Ca doit pas être facile dans leur tête....

Signaler Répondre
avatar
ABI le 23/01/2026 à 11:19
Seysselande a écrit le 23/01/2026 à 09h15

Quand ils sont tout neufs,
Qu'ils sortent de l'œuf,
Du cocon,
Tous les jeun's blancs-becs
Prennent les vieux mecs
Pour des cons.
Quand ils sont d'venus
Des têtes chenu's,
Des grisons,
Tous les vieux fourneaux
Prennent les jeunots
Pour des cons.
Moi, qui balance entre deux âges,
J' leur adresse à tous un message :

Le temps ne fait rien à l'affaire,
Quand on est con, on est con.
Qu'on ait vingt ans, qu'on soit grand-père,
Quand on est con, on est con.
Entre vous, plus de controverses,
Cons caducs ou cons débutants,
Petits cons d' la dernière averse,
Vieux cons des neiges d'antan.
Petits cons d' la dernière averse,
Vieux cons des neiges d'antan.

Oh merci pour ces paroles, d'une sagesse infinie :-)

Et qui remettent tout le monde bien à sa place !

Signaler Répondre
avatar
nim le 23/01/2026 à 11:19

Aulas aurait pu nous prouver qu'il avait de l'énergie en montant un beau programme, il s'est contenté de recycler les marronniers habituels de l'ouest lyonnais, ça augure mal de la suite.

Signaler Répondre
avatar
Lyontoujours le 23/01/2026 à 11:13

Quand les gauchos reprochent son âge a M AULAS, je ne peux m empêcher de penser a M Edgar MORIN........et DELOGU.... un vieux , plus de 100 ans, et un jeune....soit, a votre avis lequel possède le plus de facultés intellectuelles....Le temps ne fait rien a l affaire.....
JMA ❤️❤️❤️
JMA ❤️❤️❤️

Signaler Répondre
avatar
meumeu le 23/01/2026 à 11:11

C'est vrai, c'est ça, le QI des écolos, c'est zéro, c'est pas comme nous, hé hé !

Signaler Répondre
avatar
Privados le 23/01/2026 à 11:09
Romi a écrit le 23/01/2026 à 10h54

D'où sortez-vous ces chiffres ?

Comme Macron en 2017...

Signaler Répondre
avatar
écolos dans l'invective le 23/01/2026 à 11:06

Faisons référence à l'histoire, Clémenceau lorsque il a été élu président du conseil, il avait le même âge que M Aulas, il a mis les allemands à terre lors du traité de Versailles, espérons qu'Aulas aura le même succès vis à vis des écolos. Quand à l'agressivité des écolos, ils ont peu d'arguments vu le désastre qu'ils ont fait à Lyon, alors comme leurs copains de LFI, ils utilisent l'insulte, l'invective dans l'espoir de convaincre. Pas sur que ça fonctionne.

Signaler Répondre
avatar
Captain le 23/01/2026 à 11:05

Déjà c'est pas 84 ans en fin de mandat mais 82 ans ! que vas selon apprenne à compter ..
Doucet dans le débat est incapable de gérer la situation

Signaler Répondre
avatar
Romi le 23/01/2026 à 10:54
ollforever a écrit le 23/01/2026 à 10h19

Parle pour toi .. aujourd'hui les 3/4 des lyonnais apprécient zulzs et ne t en deplaise , aulas est le grand favori . Allez aulas

D'où sortez-vous ces chiffres ?

Signaler Répondre
avatar
Romi le 23/01/2026 à 10:52
loule a écrit le 23/01/2026 à 09h34

ça parle de lâcheté et ça lave son affront en mettant au piloris public un élu (alors que lui ne l'a jamais été, en dehors de son CA qu'il a grassement payé pour). Les SMS n'ont pas vocation à "fuiter" dans les journaux en live. On découvre donc que Mr Aulas n'est qu'un enfant qui vient pleurnicher devant une petite vérité qui fait mal.

Oui, Vasselin a raison. Biden s'est fait jeter pour son âge, alors qu'il est plus jeune qu'Aulas, pourquoi vouloir encore un vieux pour nous parler d'avenir ?? sérieusement ??
temps de dépoussiérer tout ça dans un EPADH, et de laisser le futur aux nouvelles générations, moins ancrées dans l'appât du pouvoir et du détournement de fonds.

Les propos de Vasselin manquent cruellement d'élégance. Cependant l'âge est factuel.

Signaler Répondre
avatar
spectacle affligeant le 23/01/2026 à 10:50
Liz a écrit le 23/01/2026 à 09h01

Aulas, prend ta retraite et reste avec ta famille et tes paradis fiscaux, t'as pas les épaules

Et la réaction de JMA avec une parole qui en rappelle d'autres, n'est pas non plus très intelligente. La menace sous la formule " je m'en souviendrai" n' est pas à la hauteur d'une posture de potentiel futur maire d'une grande ville comme Lyon.
Ce spectacle est navrant des deux côtés, un jeune con qui attaque un vieux requin.
On pouvait espérer mieux de responsable ou futur responsable qui prétendent diriger notre ville. Tout aussi désastreux l'un que l'autre.

Signaler Répondre
avatar
Romi le 23/01/2026 à 10:47

La gérontocratie présente des limites. La nature fait que les fonctions physiques, mentales et intellectuelles décroissent sensiblement avec le grand âge.
Il n'y a qu'à observer Trump, Khamenei, Biden…

Signaler Répondre
avatar
Daniel E le 23/01/2026 à 10:46
Merci a écrit le 23/01/2026 à 10h04

C'est une chose de remettre le texte complet

Les journalistes ne font pas leur boulot

Signaler Répondre
avatar
Olivier69004 le 23/01/2026 à 10:44

Je ne vois pas de problème, Aulas est vieux, c'est un fait, il suffit de regarder la photo qui illustre l'article, il est ravagé.
Et son "Je m'en souviendrai" est bien dégueulasse, menaçant, c'est un procédé de mafieux.

Signaler Répondre
avatar
Kiss Kiss le 23/01/2026 à 10:43
Pas sa faute! a écrit le 23/01/2026 à 10h33

Excusez le ! Il a un QI d'écologiste !

Bien vu ;-)

Signaler Répondre
avatar
Interview le 23/01/2026 à 10:40
image a écrit le 23/01/2026 à 09h19

les photos dans LM, ne le montrent pas à son avantage est ce voulu ?
une barbe de 5 jours passe très bien sur un jeune mais moins bien sur kes plus âgés.
mais tout sauf la gauche et les verdâtres.
en avant JMA !

Demandez à Bernard ce qu'il en pense!

Signaler Répondre
avatar
Lyonnaise de Naissance le 23/01/2026 à 10:39

M. AULAS est pourtant bien un vieux monsieur, un très vieux monsieur : cela n'a rien d'infamant, c'est un état de fait. Sa vie est derrière lui, ses accomplissements aussi. Pourquoi s'entêter à vouloir l'imposer comme représentant d'une ville aussi dynamique et aussi jeune que Lyon, mystère.
Sans doute le rêve de maintenir les privilèges des boomers au détriment des générations suivantes.
Je n'ai rien contre M. AULAS, qui est au demeurant plutôt sympa, mais il est trop vieux et il ne représente pas la population lyonnaise.
Chacun son temps.

Signaler Répondre
avatar
Ahahah le 23/01/2026 à 10:37
ollforever a écrit le 23/01/2026 à 10h31

Regarde Trump . 80 ans et toute sa tête .. donc pas une question d'âge... et aulas se porte très bien

Trump toute sa tête !?!

Signaler Répondre
avatar
Miroir le 23/01/2026 à 10:35
SuperTonton a écrit le 23/01/2026 à 09h55

Dire que Aulas est un vieux monsieur, c'est juste factuel. A cet âge, on

Et vous êtes quoi ??

Signaler Répondre
avatar
Pas sa faute! le 23/01/2026 à 10:33

Excusez le ! Il a un QI d'écologiste !

Signaler Répondre
avatar
Criant de vérité le 23/01/2026 à 10:31
Qu'est ce qui est faux au juste ? a écrit le 23/01/2026 à 09h37

"Vous voulez ni plus ni moins duper les Lyonnais en utilisant un cheval de Troie qui s'appelle Jean-Michel Aulas pour installer fourbement toute la droite lyonnaise au pouvoir. Et pour brouiller les pistes, vous assenez les mesures de gratuité auxquelles vous ne croyez pas vous-même en vous disant que ça fait programme de gauche. Votre unique but, c'est de gagner l'élection quitte à balancer les plus gros mensonges. Vous êtes prêts à tout pour y parvenir, y compris à profiter d'un vieux monsieur qui aura 84 ans à la fin de son mandat. Plus que Joe Biden qui avait 82 ans en quittant la Maison-Blanche, bien plus que Jean-Claude Godin qui avait 80 ans en quittant la mairie de Marseille. Pierre Oliver a passé un pacte avec Jean-Michel Aulas pour prendre sa place au bout d'un ou deux ans, en cas de victoire. Oui, vous êtes prêts à tout ! J'espère que les Lyonnais ne seront pas dupes"

Aulas est pris pour une dinde. Les Lyonnais ne seront pas dupes !

Signaler Répondre
avatar
ollforever le 23/01/2026 à 10:31
Liz a écrit le 23/01/2026 à 09h01

Aulas, prend ta retraite et reste avec ta famille et tes paradis fiscaux, t'as pas les épaules

Regarde Trump . 80 ans et toute sa tête .. donc pas une question d'âge... et aulas se porte très bien

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 23/01/2026 à 10:27

Si l'âge peut se révéler un handicap en certaines circonstances , il possède un atout imparable : l'expérience et la sagesse . Je ne connais pas personnellement Monsieur Aulas , ce que je lui reproche , lui qui se dit rassembleur est d'avoir user de cette petite phrase perfide en disant " qu'il fallait un cordon sanitaire face au RN" ; Ceci montre qu'il ne veut pas faire la concorde , mais la discorde ..(.Pour les lecteurs , je n'adhère à aucun parti politique )

Signaler Répondre
avatar
ollforever le 23/01/2026 à 10:24
Merci a écrit le 23/01/2026 à 10h04

C’est une chose de remettre le texte complet

Tu es trop marrant toi .. tous les partis veulent le pouvoir . Et t inquiète pas , aulas a de très bonnes idées et beaucoup le suivront ne t en deplaise.. on sait tous et tu le sais , qu aulas est grand favori. Comme le dit aulas, ceux qui insultent n ont pas d argument .

Signaler Répondre
avatar
ollforever le 23/01/2026 à 10:19
Jérémy a écrit le 23/01/2026 à 10h06

M. Aulas en a entendu d'autres dans les stades, qu'il arrête de jouer les vierges effarouchées.
Comme ses opposants disaient de lui au foot, c'est une pleureuse.
"Doucet il est pas gentil", comme les arbitres pas gentils à l'époque.
Certes, il faut dégager les verts de la mairie mais pitié pas Aulas.
Lyonnais votez Dupalais.

Parle pour toi .. aujourd'hui les 3/4 des lyonnais apprécient zulzs et ne t en deplaise , aulas est le grand favori . Allez aulas

Signaler Répondre
avatar
merci copain le 23/01/2026 à 10:08
khmer ! a écrit le 23/01/2026 à 09h39

Il est vrai que 100K€ pour la Hamas par Greg, ca fait un peu mafieux !

ah ah jojo la fake news

Signaler Répondre
avatar
Jérémy le 23/01/2026 à 10:06

M. Aulas en a entendu d'autres dans les stades, qu'il arrête de jouer les vierges effarouchées.
Comme ses opposants disaient de lui au foot, c'est une pleureuse.
"Doucet il est pas gentil", comme les arbitres pas gentils à l'époque.
Certes, il faut dégager les verts de la mairie mais pitié pas Aulas.
Lyonnais votez Dupalais.

Signaler Répondre
avatar
Merci le 23/01/2026 à 10:04
Qu'est ce qui est faux au juste ? a écrit le 23/01/2026 à 09h37

"Vous voulez ni plus ni moins duper les Lyonnais en utilisant un cheval de Troie qui s'appelle Jean-Michel Aulas pour installer fourbement toute la droite lyonnaise au pouvoir. Et pour brouiller les pistes, vous assenez les mesures de gratuité auxquelles vous ne croyez pas vous-même en vous disant que ça fait programme de gauche. Votre unique but, c'est de gagner l'élection quitte à balancer les plus gros mensonges. Vous êtes prêts à tout pour y parvenir, y compris à profiter d'un vieux monsieur qui aura 84 ans à la fin de son mandat. Plus que Joe Biden qui avait 82 ans en quittant la Maison-Blanche, bien plus que Jean-Claude Godin qui avait 80 ans en quittant la mairie de Marseille. Pierre Oliver a passé un pacte avec Jean-Michel Aulas pour prendre sa place au bout d'un ou deux ans, en cas de victoire. Oui, vous êtes prêts à tout ! J'espère que les Lyonnais ne seront pas dupes"

C’est une chose de remettre le texte complet

Signaler Répondre
avatar
lol le 23/01/2026 à 10:00

Les escrologistes dans toute leur splendeur !Quand à doucet la remise en place de son adjoint,j'ai des doutes du recadrement,il ment à tout bout de champ

Signaler Répondre
avatar
Bizarre le 23/01/2026 à 09:59

Les écolos n'ont que l'inclusivité à la bouche
Mais visiblement celle ci est sélective.......
Faites ce que je dis mais pas ce que je fais
Marre de ces donneurs de leçons.......

Signaler Répondre
avatar
Nouveau champion le 23/01/2026 à 09:56

Sans autres arguments le Champion Vasselin s est mis en avant .
Gloire et honneur aux gens comme toi ....EELV :vous avez un champion !!
"...Mais tres vite son trou dans l eau noire va se refermer "

Signaler Répondre
avatar
SuperTonton le 23/01/2026 à 09:55

Dire que Aulas est un vieux monsieur, c'est juste factuel. A cet âge, on ne devrait pas se préoccuper de politique. La politique, c'est l'avenir, Aulas, c'est le passé.

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 23/01/2026 à 09:45

Monsieur Vasselin si il était fier de Lyon devrait savoir que notre ancien maire Edouard Herriot est mort à l'aube de ces 85 ans !

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 23/01/2026 à 09:42

Même si ce n'est pas faux, Aulas a 76 ans.
Il n'incarne peut-être pas forcément l'avenir mais il a son passé pour lui, contrairement à Monsieur Vasselin.
Quand on commence à attaquer les gens sur le physique, la personne, etc... c'est qu'on a plus beaucoup d'arguments.
Le 15 mars arrive à grands pas et le verdict va tomber pour ces sauveurs de la planète.

Signaler Répondre
avatar
khmer ! le 23/01/2026 à 09:39
houla a écrit le 23/01/2026 à 09h25

ca fait un peu mafieux ! le gars va finir couler dans le béton du mega tunnel

Il est vrai que 100K€ pour la Hamas par Greg, ca fait un peu mafieux !

Signaler Répondre
avatar
Qu'est ce qui est faux au juste ? le 23/01/2026 à 09:37

"Vous voulez ni plus ni moins duper les Lyonnais en utilisant un cheval de Troie qui s'appelle Jean-Michel Aulas pour installer fourbement toute la droite lyonnaise au pouvoir. Et pour brouiller les pistes, vous assenez les mesures de gratuité auxquelles vous ne croyez pas vous-même en vous disant que ça fait programme de gauche. Votre unique but, c'est de gagner l'élection quitte à balancer les plus gros mensonges. Vous êtes prêts à tout pour y parvenir, y compris à profiter d'un vieux monsieur qui aura 84 ans à la fin de son mandat. Plus que Joe Biden qui avait 82 ans en quittant la Maison-Blanche, bien plus que Jean-Claude Godin qui avait 80 ans en quittant la mairie de Marseille. Pierre Oliver a passé un pacte avec Jean-Michel Aulas pour prendre sa place au bout d'un ou deux ans, en cas de victoire. Oui, vous êtes prêts à tout ! J'espère que les Lyonnais ne seront pas dupes"

Signaler Répondre
avatar
Darmon5 le 23/01/2026 à 09:36

L’opposition n’arrive pas à la cheville de Mr Aulas ..

Signaler Répondre
avatar
loule le 23/01/2026 à 09:34

ça parle de lâcheté et ça lave son affront en mettant au piloris public un élu (alors que lui ne l'a jamais été, en dehors de son CA qu'il a grassement payé pour). Les SMS n'ont pas vocation à "fuiter" dans les journaux en live. On découvre donc que Mr Aulas n'est qu'un enfant qui vient pleurnicher devant une petite vérité qui fait mal.

Oui, Vasselin a raison. Biden s'est fait jeter pour son âge, alors qu'il est plus jeune qu'Aulas, pourquoi vouloir encore un vieux pour nous parler d'avenir ?? sérieusement ??
temps de dépoussiérer tout ça dans un EPADH, et de laisser le futur aux nouvelles générations, moins ancrées dans l'appât du pouvoir et du détournement de fonds.

Signaler Répondre
avatar
Rob69 le 23/01/2026 à 09:33
Liz a écrit le 23/01/2026 à 09h01

Aulas, prend ta retraite et reste avec ta famille et tes paradis fiscaux, t'as pas les épaules

Mais quel irrespect ! Vous avez quel âge pour dire ça ! A part profitez du système et de casser dans les manifs ! Vous faites quoi dans la vie ? Comme disez votre ami doucet !! Vous êtes un point noir pour la société et la planète..
Barrez vous à l'étranger voir ce qui se passe !!
Ah bah non, vous n'avez qu'un vélo comme dans votre tête.

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 23/01/2026 à 09:25
Liz a écrit le 23/01/2026 à 09h01

Aulas, prend ta retraite et reste avec ta famille et tes paradis fiscaux, t'as pas les épaules

Dans chacun vieux, il y a un jeune qui ce demande se qui c est passé. Groucho marx, à médite , monsieur l ecolo.

Signaler Répondre
avatar
houla le 23/01/2026 à 09:25

ca fait un peu mafieux ! le gars va finir couler dans le béton du mega tunnel

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 23/01/2026 à 09:24

Les attaques ad hominem sont l'argument des faibles et des lâches .
Ne vaut il pas mieux avoir un candidat qui a de l'expérience plutôt qu'un blanc bec obtus ?

Signaler Répondre
avatar
On s’en souviendra nous aussi … le 23/01/2026 à 09:23

La charge de Steven Vasselin contre JMA est abjecte !
Dire que ce personnage manifestement violent est en charge de la petite enfance interroge quant à la protection de l’enfance !

Signaler Répondre
avatar
image le 23/01/2026 à 09:19

les photos dans LM, ne le montrent pas à son avantage est ce voulu ?
une barbe de 5 jours passe très bien sur un jeune mais moins bien sur kes plus âgés.
mais tout sauf la gauche et les verdâtres.
en avant JMA !

Signaler Répondre
avatar
Coeur de Lyon le 23/01/2026 à 09:17
Liz a écrit le 23/01/2026 à 09h01

Aulas, prend ta retraite et reste avec ta famille et tes paradis fiscaux, t'as pas les épaules

Le militant associatif écolo Doucet avait les épaules pour être maire de Lyon🤪🤪🤪 Un militant écolo à l'écoute et ouvert, façon militant écolo : uniquement aux idées de son parti politique à imposer aux lyonnais avec le mépris qui va avec.

Signaler Répondre
avatar
Seysselande le 23/01/2026 à 09:15

Quand ils sont tout neufs,
Qu'ils sortent de l'œuf,
Du cocon,
Tous les jeun's blancs-becs
Prennent les vieux mecs
Pour des cons.
Quand ils sont d'venus
Des têtes chenu’s,
Des grisons,
Tous les vieux fourneaux
Prennent les jeunots
Pour des cons.
Moi, qui balance entre deux âges,
J' leur adresse à tous un message :

Le temps ne fait rien à l'affaire,
Quand on est con, on est con.
Qu'on ait vingt ans, qu'on soit grand-père,
Quand on est con, on est con.
Entre vous, plus de controverses,
Cons caducs ou cons débutants,
Petits cons d' la dernière averse,
Vieux cons des neiges d'antan.
Petits cons d' la dernière averse,
Vieux cons des neiges d'antan.

Signaler Répondre

