"Je m’en souviendrai" : Jean-Michel Aulas furieux après avoir été traité de "vieux monsieur" par un écologiste au conseil municipal de Lyon

Ce jeudi donc, c'est Steven Vasselin qui s'en est chargé. L'adjoint à la Petite Enfance, pourtant pas l'élu écologiste le plus bretteur, a critiqué Jean-Michel Aulas lors de sa prise de parole, à travers un message passé aux opposants de la droite et du centre : "Vous êtes prêts à tout pour y parvenir, y compris à profiter d’un vieux monsieur qui aura 84 ans à la fin de son mandat. Plus que Joe Biden qui avait 82 ans en quittant la Maison-Blanche, bien plus que Jean-Claude Godin qui avait 80 ans en quittant la mairie de Marseille".
#CMlyon Odieuse attaque de @JM_Aulas sur son âge. Pire, #vasselin sous entend que JMA, « vieux monsieur » n’aurait pas tous ses moyens intellectuels et serait manipulé. On connaissait les #EELV, toujours dans le jeunisme et se contrecarrant des 50 ans et plus (voire Bayou et ⤵️ pic.twitter.com/xZkoH1JoE0— Monopolyon (@lyon.bsky.social) (@monopolyon7) January 22, 2026
Or, si le "vieux monsieur" n'était pas présent dans l'hémicycle, il a évidemment pris connaissance de la banderille. Et Jean-Michel Aulas a préféré réagir semi-publiquement, c'est-à-dire par SMS à l'intéressé, tout en faisant fuiter le message à la presse.
A Steven Vasselin, le candidat Coeur lyonnais aux municipales a donc écrit ceci jeudi : "Quand on n’a plus d’arguments, on s’en prend à la personne. C’est une faute. Je vous le dis calmement mais fermement : ce que vous avez fait n’est pas acceptable. C’est une honte et une lâcheté. Je m’en souviendrai. Les Lyonnais, que je connais sans doute mieux que vous, vous le reprocheront très bientôt. La seule issue digne est de présenter des excuses publiques".
Rappelé à l'ordre lors du conseil par Grégory Doucet, Steven Vasselin vient de se faire un ennemi puissant.
Les personnes âgées, c'est le savoir et la gentillesse.Signaler Répondre
Contrairement aux....
Ce n'est pas un ( vieux) qui le dit
Macronie contre bobonie ...ça va être compliquéSignaler Répondre
Quel incompétent ce Vasselin et Doucet qui propose une maison de la discrimination à la part dieu !Signaler Répondre
Ceux que vient de dire cet incompétent c'est de la discrimination.
Qu'il s'occupe des crèches de Lyon qui sont très mal gérées !
Il y a que la vérité qui blesse ?Signaler Répondre
Oui, vouloir créer un centre de lutte contre les discriminations et la pratiquer soi même, 🤔. Ca doit pas être facile dans leur tête....Signaler Répondre
Oh merci pour ces paroles, d'une sagesse infinie :-)Signaler Répondre
Et qui remettent tout le monde bien à sa place !
Aulas aurait pu nous prouver qu’il avait de l’énergie en montant un beau programme, il s’est contenté de recycler les marronniers habituels de l’ouest lyonnais, ça augure mal de la suite.Signaler Répondre
Quand les gauchos reprochent son âge a M AULAS, je ne peux m empêcher de penser a M Edgar MORIN........et DELOGU.... un vieux , plus de 100 ans, et un jeune....soit, a votre avis lequel possède le plus de facultés intellectuelles....Le temps ne fait rien a l affaire.....Signaler Répondre
JMA ❤️❤️❤️
C'est vrai, c'est ça, le QI des écolos, c'est zéro, c'est pas comme nous, hé hé !Signaler Répondre
Comme Macron en 2017...Signaler Répondre
Faisons référence à l'histoire, Clémenceau lorsque il a été élu président du conseil, il avait le même âge que M Aulas, il a mis les allemands à terre lors du traité de Versailles, espérons qu'Aulas aura le même succès vis à vis des écolos. Quand à l'agressivité des écolos, ils ont peu d'arguments vu le désastre qu'ils ont fait à Lyon, alors comme leurs copains de LFI, ils utilisent l'insulte, l'invective dans l'espoir de convaincre. Pas sur que ça fonctionne.Signaler Répondre
Déjà c’est pas 84 ans en fin de mandat mais 82 ans ! que vas selon apprenne à compter ..Signaler Répondre
Doucet dans le débat est incapable de gérer la situation
D’où sortez-vous ces chiffres ?Signaler Répondre
Les propos de Vasselin manquent cruellement d’élégance. Cependant l’âge est factuel.Signaler Répondre
Et la réaction de JMA avec une parole qui en rappelle d'autres, n'est pas non plus très intelligente. La menace sous la formule " je m'en souviendrai" n' est pas à la hauteur d'une posture de potentiel futur maire d'une grande ville comme Lyon.Signaler Répondre
Ce spectacle est navrant des deux côtés, un jeune con qui attaque un vieux requin.
On pouvait espérer mieux de responsable ou futur responsable qui prétendent diriger notre ville. Tout aussi désastreux l'un que l'autre.
La gérontocratie présente des limites. La nature fait que les fonctions physiques, mentales et intellectuelles décroissent sensiblement avec le grand âge.Signaler Répondre
Il n’y a qu’à observer Trump, Khamenei, Biden…
Les journalistes ne font pas leur boulotSignaler Répondre
Je ne vois pas de problème, Aulas est vieux, c'est un fait, il suffit de regarder la photo qui illustre l'article, il est ravagé.Signaler Répondre
Et son "Je m'en souviendrai" est bien dégueulasse, menaçant, c'est un procédé de mafieux.
Bien vu ;-)Signaler Répondre
Demandez à Bernard ce qu'il en pense!Signaler Répondre
M. AULAS est pourtant bien un vieux monsieur, un très vieux monsieur : cela n'a rien d'infamant, c'est un état de fait. Sa vie est derrière lui, ses accomplissements aussi. Pourquoi s'entêter à vouloir l'imposer comme représentant d'une ville aussi dynamique et aussi jeune que Lyon, mystère.Signaler Répondre
Sans doute le rêve de maintenir les privilèges des boomers au détriment des générations suivantes.
Je n'ai rien contre M. AULAS, qui est au demeurant plutôt sympa, mais il est trop vieux et il ne représente pas la population lyonnaise.
Chacun son temps.
Trump toute sa tête !?!Signaler Répondre
Et vous êtes quoi ??Signaler Répondre
Excusez le ! Il a un QI d'écologiste !Signaler Répondre
Aulas est pris pour une dinde. Les Lyonnais ne seront pas dupes !Signaler Répondre
Regarde Trump . 80 ans et toute sa tête .. donc pas une question d'âge... et aulas se porte très bienSignaler Répondre
Si l'âge peut se révéler un handicap en certaines circonstances , il possède un atout imparable : l'expérience et la sagesse . Je ne connais pas personnellement Monsieur Aulas , ce que je lui reproche , lui qui se dit rassembleur est d'avoir user de cette petite phrase perfide en disant " qu'il fallait un cordon sanitaire face au RN" ; Ceci montre qu'il ne veut pas faire la concorde , mais la discorde ..(.Pour les lecteurs , je n'adhère à aucun parti politique )Signaler Répondre
Tu es trop marrant toi .. tous les partis veulent le pouvoir . Et t inquiète pas , aulas a de très bonnes idées et beaucoup le suivront ne t en deplaise.. on sait tous et tu le sais , qu aulas est grand favori. Comme le dit aulas, ceux qui insultent n ont pas d argument .Signaler Répondre
Parle pour toi .. aujourd'hui les 3/4 des lyonnais apprécient zulzs et ne t en deplaise , aulas est le grand favori . Allez aulasSignaler Répondre
ah ah jojo la fake newsSignaler Répondre
M. Aulas en a entendu d'autres dans les stades, qu'il arrête de jouer les vierges effarouchées.Signaler Répondre
Comme ses opposants disaient de lui au foot, c'est une pleureuse.
"Doucet il est pas gentil", comme les arbitres pas gentils à l'époque.
Certes, il faut dégager les verts de la mairie mais pitié pas Aulas.
Lyonnais votez Dupalais.
C’est une chose de remettre le texte completSignaler Répondre
Les escrologistes dans toute leur splendeur !Quand à doucet la remise en place de son adjoint,j'ai des doutes du recadrement,il ment à tout bout de champSignaler Répondre
Les écolos n'ont que l'inclusivité à la boucheSignaler Répondre
Mais visiblement celle ci est sélective.......
Faites ce que je dis mais pas ce que je fais
Marre de ces donneurs de leçons.......
Sans autres arguments le Champion Vasselin s est mis en avant .Signaler Répondre
Gloire et honneur aux gens comme toi ....EELV :vous avez un champion !!
"...Mais tres vite son trou dans l eau noire va se refermer "
Dire que Aulas est un vieux monsieur, c'est juste factuel. A cet âge, on ne devrait pas se préoccuper de politique. La politique, c'est l'avenir, Aulas, c'est le passé.Signaler Répondre
Monsieur Vasselin si il était fier de Lyon devrait savoir que notre ancien maire Edouard Herriot est mort à l'aube de ces 85 ans !Signaler Répondre
Même si ce n'est pas faux, Aulas a 76 ans.Signaler Répondre
Il n'incarne peut-être pas forcément l'avenir mais il a son passé pour lui, contrairement à Monsieur Vasselin.
Quand on commence à attaquer les gens sur le physique, la personne, etc... c'est qu'on a plus beaucoup d'arguments.
Le 15 mars arrive à grands pas et le verdict va tomber pour ces sauveurs de la planète.
Il est vrai que 100K€ pour la Hamas par Greg, ca fait un peu mafieux !Signaler Répondre
"Vous voulez ni plus ni moins duper les Lyonnais en utilisant un cheval de Troie qui s'appelle Jean-Michel Aulas pour installer fourbement toute la droite lyonnaise au pouvoir. Et pour brouiller les pistes, vous assenez les mesures de gratuité auxquelles vous ne croyez pas vous-même en vous disant que ça fait programme de gauche. Votre unique but, c'est de gagner l'élection quitte à balancer les plus gros mensonges. Vous êtes prêts à tout pour y parvenir, y compris à profiter d'un vieux monsieur qui aura 84 ans à la fin de son mandat. Plus que Joe Biden qui avait 82 ans en quittant la Maison-Blanche, bien plus que Jean-Claude Godin qui avait 80 ans en quittant la mairie de Marseille. Pierre Oliver a passé un pacte avec Jean-Michel Aulas pour prendre sa place au bout d'un ou deux ans, en cas de victoire. Oui, vous êtes prêts à tout ! J'espère que les Lyonnais ne seront pas dupes"Signaler Répondre
L’opposition n’arrive pas à la cheville de Mr Aulas ..Signaler Répondre
ça parle de lâcheté et ça lave son affront en mettant au piloris public un élu (alors que lui ne l'a jamais été, en dehors de son CA qu'il a grassement payé pour). Les SMS n'ont pas vocation à "fuiter" dans les journaux en live. On découvre donc que Mr Aulas n'est qu'un enfant qui vient pleurnicher devant une petite vérité qui fait mal.Signaler Répondre
Oui, Vasselin a raison. Biden s'est fait jeter pour son âge, alors qu'il est plus jeune qu'Aulas, pourquoi vouloir encore un vieux pour nous parler d'avenir ?? sérieusement ??
temps de dépoussiérer tout ça dans un EPADH, et de laisser le futur aux nouvelles générations, moins ancrées dans l'appât du pouvoir et du détournement de fonds.
Mais quel irrespect ! Vous avez quel âge pour dire ça ! A part profitez du système et de casser dans les manifs ! Vous faites quoi dans la vie ? Comme disez votre ami doucet !! Vous êtes un point noir pour la société et la planète..Signaler Répondre
Barrez vous à l'étranger voir ce qui se passe !!
Ah bah non, vous n'avez qu'un vélo comme dans votre tête.
Dans chacun vieux, il y a un jeune qui ce demande se qui c est passé. Groucho marx, à médite , monsieur l ecolo.Signaler Répondre
ca fait un peu mafieux ! le gars va finir couler dans le béton du mega tunnelSignaler Répondre
Les attaques ad hominem sont l'argument des faibles et des lâches .Signaler Répondre
Ne vaut il pas mieux avoir un candidat qui a de l'expérience plutôt qu'un blanc bec obtus ?
La charge de Steven Vasselin contre JMA est abjecte !Signaler Répondre
Dire que ce personnage manifestement violent est en charge de la petite enfance interroge quant à la protection de l’enfance !
les photos dans LM, ne le montrent pas à son avantage est ce voulu ?Signaler Répondre
une barbe de 5 jours passe très bien sur un jeune mais moins bien sur kes plus âgés.
mais tout sauf la gauche et les verdâtres.
en avant JMA !
Le militant associatif écolo Doucet avait les épaules pour être maire de Lyon🤪🤪🤪 Un militant écolo à l'écoute et ouvert, façon militant écolo : uniquement aux idées de son parti politique à imposer aux lyonnais avec le mépris qui va avec.Signaler Répondre
Quand ils sont tout neufs,Signaler Répondre
Qu'ils sortent de l'œuf,
Du cocon,
Tous les jeun's blancs-becs
Prennent les vieux mecs
Pour des cons.
Quand ils sont d'venus
Des têtes chenu’s,
Des grisons,
Tous les vieux fourneaux
Prennent les jeunots
Pour des cons.
Moi, qui balance entre deux âges,
J' leur adresse à tous un message :
Le temps ne fait rien à l'affaire,
Quand on est con, on est con.
Qu'on ait vingt ans, qu'on soit grand-père,
Quand on est con, on est con.
Entre vous, plus de controverses,
Cons caducs ou cons débutants,
Petits cons d' la dernière averse,
Vieux cons des neiges d'antan.
Petits cons d' la dernière averse,
Vieux cons des neiges d'antan.