"Passer sous le bureau des escrolos" : les propos limites d'une tête de liste de Jean-Michel Aulas

En devenant officiellement tête de liste de Jean-Michel Aulas dans le 9e arrondissement de Lyon pour les élections municipales 2026, Laïla Khallouk en fait le difficile apprentissage.
La marchande de biens, présentée comme étant l'une des co-fondatrices de Génération Aulas, a été dénoncée par un collaborateur politique de Grégory Doucet à la Ville de Lyon. Enzo Poultreniez est très actif sur les réseaux sociaux, et l'ancien conseiller du groupe écologiste à la Région Auvergne-Rhône-Alpes multiplie les prises de bec avec ses opposants.
Y compris avec Laïla Khallouk en octobre dernier, lorsque cette dernière s'appelait Laïla Cornevin.
Et l'échange n'est clairement pas de haute volée, avec des propos limites tenus par celle qui vise la mairie du 9e arrondissement.
Alors que les deux font la surenchère enfantine de celui qui a le plus de diplômes, Laïla Khallouk assène à Enzo Poultreniez : "Je ne compte pas les diplômes obtenus une fois passé sous le bureau des escrolos, c'est trop facile".
"Ah c'est très très classe. Parce que je suis gay, j'ai sucé pour avoir mes diplômes ?", rétorquait Enzo Poultreniez, dont l'orientation sexuelle est ouvertement présentée sur ses différents réseaux sociaux.
Laïla Khallouk avait joué la carte de l'outrée, trouvant "honteux" qu'il "tente de transformer cela en attaque homophobe".
Le nom a changé (dans quel but ?), mais les tweets restent. @JM_Aulas n'avait donc rien de mieux à proposer pour le 9e arrondissement de Lyon que cette personne qui insulte et diffame ? #GrandCoeurMalade #PourVivreLyon https://t.co/AderBY1P7u pic.twitter.com/yRIqQqBywA— Enzo Poultreniez (@enzopltz) January 11, 2026
Interrogé sur l'exhumation de cet échange, l'entourage de Jean-Michel Aulas n'a pas répondu à nos sollicitations.
Après l'épisode de Christophe Cédat et ses commentaires sur le physique d'Anaïs Belouassa-Cherifi, candidate LFI, c'est un nouveau dérapage signalé dans l'équipe de campagne Coeur Lyonnais.
Alors je vous dirai que même LFI et la gauche s'en fout de la Duchère...Signaler Répondre
Et c'est pas faute de leur en parler.
Ils font campagne et une fois placé, on ne voit plus leurs actions...
Et bien si nous en sommes à ce niveau ca promet.Signaler Répondre
En tête à tête, on en entend souvent des vertes et des pas mûres quelque soit le camp.
faire croire que certains lavent plus blanc que d'autres c'est de la foutaise.
On veut des vrais projets, des propositions refléchies pas des batailles de celui qui a dit ça.
Tu voulais dire bobo de LYON cela est plus judicieuxSignaler Répondre
La team aulas quoi …Signaler Répondre
Tout d’abord, je précise que je n’ai aucun lien avec LFI et que je ne suis pas ses déplacements. Je fais simplement un constat : j’ai aperçu à plusieurs reprises la candidate LFI sur le terrain, échangeant avec les citoyens sans distinction de genre, et j’ai pu constater qu’elle était réellement à leur écoute.Signaler Répondre
Cela bien avant qu’elle ne soit candidate à la mairie de Lyon, puisqu’elle est également députée du 1er arrondissement.
Quand ils se relèveront de leurs bagarres dans la boue, dignes de colleurs d'affiches, ils se rendront compte qu'il n'y a plus de spectateurs : les électeurs écoeurés auront quitté le ring et c'est l'abstention qui gagne à la fin.Signaler Répondre
Toujours du niveau cour de récré niveau maternelle ces politiques...Signaler Répondre
Ça va encore en dissuader d'aller voter alors que c'est important pour éviter d'avoir ce genre de personnages qui dirigent !
Vous qui suivez les déplacements de tous les candidats, la candidate LFI a t'elle beaucoup été vue à Ainay dans le 2e ? Du côté de Ménival dans le 5e ? Ou du côté de Massena ?Signaler Répondre
Ou y'a t'il des quartiers plus importants que d'autres ?
Qu’il se fiche des quartiers de Lyon, passe encore, mais cela ne l’empêche pas de se dire proche des habitants et de prétendre en connaître les besoins.Signaler Répondre
À l’inverse, la candidate LFI est présente sur le terrain depuis longtemps, par exemple, et connaît réellement ces quartiers.
Ils sont au bout de leur vie les militants écolos, vivement que ça dégage !Signaler Répondre
Les citoyens lyonnais réclament que les futurs élus aient des propos digne et correctSignaler Répondre
La Ville actuellement est assez sale avec tout ces tags, il est inutile d'en rajouter
Merci aux futurs élus de remettre notre ville , dans le bon chemin, pas de promesses , des actes concrets pour la majorité des Lyonnais qui travaillent et vivent à Lyon
Ca prouve quoi qu'il ne soit pas venu à la Duchère ?Signaler Répondre
Vu le niveau des déclarations et invectives des deux belligérants , ils devraient plutôt penser à se rallier à la candidate LFI, ils sont raccordSignaler Répondre
On ne peut que le constater et s'en désoler pour la suite....Signaler Répondre
On ne va pas pouvoir élire ce ramassis d'incapables et de personnes douteuses pour remplacer les précédents tout aussi incapables et douteux...
Quelle m...
Sa me fait peur ne soyer pas naifSignaler Répondre
Décidément, l'équipe d'Aulas c'est outrances, approximations, promesses irréalistes... Lyon mérite une droite meilleure que ça, sinon, la gauche écolo va repasser en mars.Signaler Répondre
PEUR.Signaler Répondre
Ce sont donc ces candidats qui représentent le mouvement d’Aulas ? Cela m’inquiète profondément. Leur candidate porte des idées très limites, et le simple changement de nom montre qu’ils pensent que les habitants du 9ᵉ arrondissement sont naïfs.
Jean-Michel Aulas, par exemple, n’est jamais venu à La Duchère, sauf il y a une quinzaine d’années, et uniquement dans un cadre sportif. Quant à sa candidate, elle ne fait qu’un passage éclair « depuis hier ».
Votez intelligemment, et ne soutenez pas des opportunistes qui risquent de dégrader la qualité de vie des Lyonnaises et des Lyonnais.
Et ça continue ! L'équipe d'Aulas (dirigée en sous main par Wauquiez) est une catastrophe !Signaler Répondre