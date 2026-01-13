"Passer sous le bureau des escrolos" : les propos limites d'une tête de liste de Jean-Michel Aulas

En devenant officiellement tête de liste de Jean-Michel Aulas dans le 9e arrondissement de Lyon pour les élections municipales 2026, Laïla Khallouk en fait le difficile apprentissage.

La marchande de biens, présentée comme étant l'une des co-fondatrices de Génération Aulas, a été dénoncée par un collaborateur politique de Grégory Doucet à la Ville de Lyon. Enzo Poultreniez est très actif sur les réseaux sociaux, et l'ancien conseiller du groupe écologiste à la Région Auvergne-Rhône-Alpes multiplie les prises de bec avec ses opposants.

Y compris avec Laïla Khallouk en octobre dernier, lorsque cette dernière s'appelait Laïla Cornevin.

Et l'échange n'est clairement pas de haute volée, avec des propos limites tenus par celle qui vise la mairie du 9e arrondissement.

Alors que les deux font la surenchère enfantine de celui qui a le plus de diplômes, Laïla Khallouk assène à Enzo Poultreniez : "Je ne compte pas les diplômes obtenus une fois passé sous le bureau des escrolos, c'est trop facile".

"Ah c'est très très classe. Parce que je suis gay, j'ai sucé pour avoir mes diplômes ?", rétorquait Enzo Poultreniez, dont l'orientation sexuelle est ouvertement présentée sur ses différents réseaux sociaux.

Laïla Khallouk avait joué la carte de l'outrée, trouvant "honteux" qu'il "tente de transformer cela en attaque homophobe".

Le nom a changé (dans quel but ?), mais les tweets restent. @JM_Aulas n'avait donc rien de mieux à proposer pour le 9e arrondissement de Lyon que cette personne qui insulte et diffame ? #GrandCoeurMalade #PourVivreLyon https://t.co/AderBY1P7u pic.twitter.com/yRIqQqBywA — Enzo Poultreniez (@enzopltz) January 11, 2026

Interrogé sur l'exhumation de cet échange, l'entourage de Jean-Michel Aulas n'a pas répondu à nos sollicitations.

Après l'épisode de Christophe Cédat et ses commentaires sur le physique d'Anaïs Belouassa-Cherifi, candidate LFI, c'est un nouveau dérapage signalé dans l'équipe de campagne Coeur Lyonnais.