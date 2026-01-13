Politique

"Passer sous le bureau des escrolos" : les propos limites d'une tête de liste de Jean-Michel Aulas

La société civile, le renouvellement, c'est très bien. Mais cela peut occasionner des surprises quand on exhume les propos passés des néo-candidats.

En devenant officiellement tête de liste de Jean-Michel Aulas dans le 9e arrondissement de Lyon pour les élections municipales 2026, Laïla Khallouk en fait le difficile apprentissage.

La marchande de biens, présentée comme étant l'une des co-fondatrices de Génération Aulas, a été dénoncée par un collaborateur politique de Grégory Doucet à la Ville de Lyon. Enzo Poultreniez est très actif sur les réseaux sociaux, et l'ancien conseiller du groupe écologiste à la Région Auvergne-Rhône-Alpes multiplie les prises de bec avec ses opposants.

Y compris avec Laïla Khallouk en octobre dernier, lorsque cette dernière s'appelait Laïla Cornevin.

Et l'échange n'est clairement pas de haute volée, avec des propos limites tenus par celle qui vise la mairie du 9e arrondissement.

Alors que les deux font la surenchère enfantine de celui qui a le plus de diplômes, Laïla Khallouk assène à Enzo Poultreniez : "Je ne compte pas les diplômes obtenus une fois passé sous le bureau des escrolos, c'est trop facile".

"Ah c'est très très classe. Parce que je suis gay, j'ai sucé pour avoir mes diplômes ?", rétorquait Enzo Poultreniez, dont l'orientation sexuelle est ouvertement présentée sur ses différents réseaux sociaux.

Laïla Khallouk avait joué la carte de l'outrée, trouvant "honteux" qu'il "tente de transformer cela en attaque homophobe".

Interrogé sur l'exhumation de cet échange, l'entourage de Jean-Michel Aulas n'a pas répondu à nos sollicitations.

Après l'épisode de Christophe Cédat et ses commentaires sur le physique d'Anaïs Belouassa-Cherifi, candidate LFI, c'est un nouveau dérapage signalé dans l'équipe de campagne Coeur Lyonnais.

Cbalokanmeme le 13/01/2026 à 13:01
citoyendelyon a écrit le 13/01/2026 à 11h15

PEUR.
Ce sont donc ces candidats qui représentent le mouvement d’Aulas ? Cela m’inquiète profondément. Leur candidate porte des idées très limites, et le simple changement de nom montre qu’ils pensent que les habitants du 9ᵉ arrondissement sont naïfs.

Jean-Michel Aulas, par exemple, n’est jamais venu à La Duchère, sauf il y a une quinzaine d’années, et uniquement dans un cadre sportif. Quant à sa candidate, elle ne fait qu’un passage éclair « depuis hier ».

Votez intelligemment, et ne soutenez pas des opportunistes qui risquent de dégrader la qualité de vie des Lyonnaises et des Lyonnais.

Alors je vous dirai que même LFI et la gauche s'en fout de la Duchère...
Et c'est pas faute de leur en parler.

Ils font campagne et une fois placé, on ne voit plus leurs actions...

alec69 le 13/01/2026 à 12:50

Et bien si nous en sommes à ce niveau ca promet.
En tête à tête, on en entend souvent des vertes et des pas mûres quelque soit le camp.
faire croire que certains lavent plus blanc que d'autres c'est de la foutaise.
On veut des vrais projets, des propositions refléchies pas des batailles de celui qui a dit ça.

Toi citoyen de LYON? le 13/01/2026 à 12:29
citoyendelyon a écrit le 13/01/2026 à 11h38

Qu’il se fiche des quartiers de Lyon, passe encore, mais cela ne l’empêche pas de se dire proche des habitants et de prétendre en connaître les besoins.
À l’inverse, la candidate LFI est présente sur le terrain depuis longtemps, par exemple, et connaît réellement ces quartiers.

Tu voulais dire bobo de LYON cela est plus judicieux

Normalement le 13/01/2026 à 11:55

La team aulas quoi …

citoyendelyon le 13/01/2026 à 11:51
Hehe a écrit le 13/01/2026 à 11h42

Vous qui suivez les déplacements de tous les candidats, la candidate LFI a t'elle beaucoup été vue à Ainay dans le 2e ? Du côté de Ménival dans le 5e ? Ou du côté de Massena ?
Ou y'a t'il des quartiers plus importants que d'autres ?

Tout d’abord, je précise que je n’ai aucun lien avec LFI et que je ne suis pas ses déplacements. Je fais simplement un constat : j’ai aperçu à plusieurs reprises la candidate LFI sur le terrain, échangeant avec les citoyens sans distinction de genre, et j’ai pu constater qu’elle était réellement à leur écoute.
Cela bien avant qu’elle ne soit candidate à la mairie de Lyon, puisqu’elle est également députée du 1er arrondissement.

FrClaude2 le 13/01/2026 à 11:48

Quand ils se relèveront de leurs bagarres dans la boue, dignes de colleurs d'affiches, ils se rendront compte qu'il n'y a plus de spectateurs : les électeurs écoeurés auront quitté le ring et c'est l'abstention qui gagne à la fin.

Ex Précisions le 13/01/2026 à 11:45

Toujours du niveau cour de récré niveau maternelle ces politiques...
Ça va encore en dissuader d'aller voter alors que c'est important pour éviter d'avoir ce genre de personnages qui dirigent !

Hehe le 13/01/2026 à 11:42
citoyendelyon a écrit le 13/01/2026 à 11h38

Qu’il se fiche des quartiers de Lyon, passe encore, mais cela ne l’empêche pas de se dire proche des habitants et de prétendre en connaître les besoins.
À l’inverse, la candidate LFI est présente sur le terrain depuis longtemps, par exemple, et connaît réellement ces quartiers.

Vous qui suivez les déplacements de tous les candidats, la candidate LFI a t'elle beaucoup été vue à Ainay dans le 2e ? Du côté de Ménival dans le 5e ? Ou du côté de Massena ?
Ou y'a t'il des quartiers plus importants que d'autres ?

citoyendelyon le 13/01/2026 à 11:38
Hehe a écrit le 13/01/2026 à 11h25

Ca prouve quoi qu'il ne soit pas venu à la Duchère ?

Qu’il se fiche des quartiers de Lyon, passe encore, mais cela ne l’empêche pas de se dire proche des habitants et de prétendre en connaître les besoins.
À l’inverse, la candidate LFI est présente sur le terrain depuis longtemps, par exemple, et connaît réellement ces quartiers.

Tic tac tic tac 2026 le 13/01/2026 à 11:38

Ils sont au bout de leur vie les militants écolos, vivement que ça dégage !

Signaler Répondre
relevez le niveau, merci le 13/01/2026 à 11:30

Les citoyens lyonnais réclament que les futurs élus aient des propos digne et correct
La Ville actuellement est assez sale avec tout ces tags, il est inutile d'en rajouter
Merci aux futurs élus de remettre notre ville , dans le bon chemin, pas de promesses , des actes concrets pour la majorité des Lyonnais qui travaillent et vivent à Lyon

Hehe le 13/01/2026 à 11:25
citoyendelyon a écrit le 13/01/2026 à 11h15

PEUR.
Ce sont donc ces candidats qui représentent le mouvement d’Aulas ? Cela m’inquiète profondément. Leur candidate porte des idées très limites, et le simple changement de nom montre qu’ils pensent que les habitants du 9ᵉ arrondissement sont naïfs.

Jean-Michel Aulas, par exemple, n’est jamais venu à La Duchère, sauf il y a une quinzaine d’années, et uniquement dans un cadre sportif. Quant à sa candidate, elle ne fait qu’un passage éclair « depuis hier ».

Votez intelligemment, et ne soutenez pas des opportunistes qui risquent de dégrader la qualité de vie des Lyonnaises et des Lyonnais.

Ca prouve quoi qu'il ne soit pas venu à la Duchère ?

Des deux côtés le 13/01/2026 à 11:23

Vu le niveau des déclarations et invectives des deux belligérants , ils devraient plutôt penser à se rallier à la candidate LFI, ils sont raccord

fosse à purin le 13/01/2026 à 11:21
Liz a écrit le 13/01/2026 à 11h10

Et ça continue ! L'équipe d'Aulas (dirigée en sous main par Wauquiez) est une catastrophe !

On ne peut que le constater et s'en désoler pour la suite....
On ne va pas pouvoir élire ce ramassis d'incapables et de personnes douteuses pour remplacer les précédents tout aussi incapables et douteux...
Quelle m...

citoyendelyon le 13/01/2026 à 11:20
Liz a écrit le 13/01/2026 à 11h10

Et ça continue ! L'équipe d'Aulas (dirigée en sous main par Wauquiez) est une catastrophe !

Sa me fait peur ne soyer pas naif

SuperTonton le 13/01/2026 à 11:19

Décidément, l'équipe d'Aulas c'est outrances, approximations, promesses irréalistes... Lyon mérite une droite meilleure que ça, sinon, la gauche écolo va repasser en mars.

citoyendelyon le 13/01/2026 à 11:15

PEUR.
Ce sont donc ces candidats qui représentent le mouvement d’Aulas ? Cela m’inquiète profondément. Leur candidate porte des idées très limites, et le simple changement de nom montre qu’ils pensent que les habitants du 9ᵉ arrondissement sont naïfs.

Jean-Michel Aulas, par exemple, n’est jamais venu à La Duchère, sauf il y a une quinzaine d’années, et uniquement dans un cadre sportif. Quant à sa candidate, elle ne fait qu’un passage éclair « depuis hier ».

Votez intelligemment, et ne soutenez pas des opportunistes qui risquent de dégrader la qualité de vie des Lyonnaises et des Lyonnais.

Liz le 13/01/2026 à 11:10

Et ça continue ! L'équipe d'Aulas (dirigée en sous main par Wauquiez) est une catastrophe !

