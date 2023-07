Près de Lyon : Emmanuel Macron choisit la centrale du Bugey pour la construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires

La décision a été prise ce mercredi lors du conseil de politique nucléaire présidé par Emmanuel Macron à l’Elysée. La centrale du Bugey, située à 45 kilomètres de Lyon, a eu les faveurs du chef de l’Etat concernant la troisième paire de réacteurs EPR2 dont l’objectif de relancer la filière nucléaire.

Le site de l’Ain rejoint ceux de Penly en Seine-Maritime et Gravelines dans le Nord pour ce projet d’EDF. Ce sont en tout six réacteurs EPR2 qui seront implantés d’ici 2037 par EDF.

La centrale du Bugey, mise en service entre 1972 et 1979, a été préférée au site du Tricastin dans la Drôme où "les études techniques et les analyses se poursuivront dans la perspective d’accueillir de futurs réacteurs nucléaires".

Les réactions des élus n’ont bien sûr pas manquer après cette annonce. "L’implantation de ces EPR2 au Bugey est un excellente nouvelle. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons toujours cru à l’énergie décarbonée qu’est le nucléaire. Fermer des réacteurs, en suivant l’idéologie des pseudo-écologistes, a été une folie", a déclaré Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le député de l’Ain Damien Abad a lui aussi fait part de sa satisfaction. "Nous sommes fiers de cette décision", a écrit l’élu sur Twitter.