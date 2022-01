Présidentielle 2022 : près de Lyon, Valérie Pécresse estime que fermer la centrale nucléaire du Bugey serait "une folie"

La candidate LR à la présidentielle 2022 se trouvait à 30 kilomètres de Lyon, à la centrale du Bugey.

Après avoir taclé la politique énergétique d’Emmanuel Macron "qui nous amène droit dans le mur" à cause des "prix de l’énergie qui s’envolent" et l’absence d’"assurance d’être approvisionnés", la présidente de la Région Ile-de-France a évoqué sa vision. Notamment concernant les réacteurs nucléaires de 3e génération, les EPR.

"Nous devons avoir un plan de relance gaullien pour l'énergie, relancer la production nucléaire avec six EPR à horizon 2035. Et pour 2050, avoir une réflexion sur les autres EPR que nous aurons à construire", annonçait Valérie Pécresse qui entend donc garder les centrales ouvertes et opérationnelles. A commencer par celle du Bugey, dans le viseur d’Emmanuel Macron : "Je m'oppose à la fermeture de la centrale nucléaire du Bugey parce que c'est une folie".

Celle qui semble s'être réconciliée avec Laurent Wauquiez a aussi réclamé une "vraie remobilisation massive, sur le long terme, de la filière nucléaire avec le sauvetage d’EDF. Le gouvernement a mis cette très grande entreprise à genoux en prélevant sur ses recettes l’argent dont elle a besoin pour faire les investissements et le renouvellement du parc nucléaire existant. Nous avons besoin d’un électricien très fort, c’est EDF".

Valérie Pécresse n’a pas omis de parler des énergies renouvelables. Selon elle, "c’est impératif pour le pays, (d’avoir) du solaire, de la biomasse, de la méthanisation, de la géothermie". Elle omettait délibérément l’éolien car "nous avons atteint dans certains territoires le seuil de tolérance de la part des habitants".

Un discours diamétralement opposé à celui que prononçait dans le même temps Yannick Jadot, en meeting à la Confluence à Lyon.