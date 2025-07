Projet d'EPR2 à la centrale nucléaire du Bugey : la CNDP alerte sur les enjeux de l’eau et du financement

Un territoire sensible, à moins de 80 kilomètres de Lyon et de Genève, bordé par le Rhône et déjà marqué par la présence d’un site nucléaire existant. Le processus de concertation, qui s’est tenu entre fin janvier et mi-mai, a mobilisé plus de 3 400 participants, répartis entre réunions en présentiel, visioconférences et débats mobiles.

"C’est le troisième débat public sur l’EPR2, le plus avancé techniquement et peut-être aussi le plus dense", souligne la CNDP. Trois thématiques ont particulièrement cristallisé les interventions du public : le choix du mix énergétique pour les décennies à venir, la question du financement de l’opération, et l’usage de l’eau du Rhône pour refroidir les futurs réacteurs.

Des inquiétudes autour du Rhône

"Ce qui distingue ce projet, c’est qu’il est en bord de fleuve. Il y a des problématiques qui n’existaient pas sur Penly et Gravelines car ce sont des projets qui seront en bord de mer", résume David Chevallier, président du débat public. Ce positionnement géographique soulève des préoccupations sur la disponibilité et la température de l’eau, notamment en été lors des période de sécheresse ainsi que sur les rejets dans le Rhône.

Le débat a permis d’éclairer les différentes interactions entre les besoins du site, l’alimentation en eau potable de l’agglomération lyonnaise, les usages agricoles, industriels et l’évolution du débit du fleuve dans un contexte de changement climatique. "La CNDP n’est pas là pour avoir des inquiétudes", temporise David Chevallier, "elle est là pour faire en sorte que les gens soient informés, et que les acteurs puissent se rassurer ou continuer à s’interroger". Plusieurs recommandations ont été formulées afin que les maîtres d’ouvrage prennent mieux en compte ces impacts hydriques, jusqu’à l’horizon 2100.

Un coût encore flou

Le financement du programme a lui aussi suscité de nombreuses demandes d’éclaircissements. Ce n’est qu’au cours du débat qu’un premier modèle économique a été rendu public par EDF, avec un chiffrage à 67,4 milliards d’euros fin 2023 pour les six EPR2 prévus en France. Les deux du Bugey n’ont pas encore de coût individualisé. Les garants soulignent que ces éléments, bien qu’attendus, restent insuffisants. "Il faudra attendre fin 2025 pour une nouvelle évaluation auditée par l’État", rappelle la CNDP, qui recommande une transparence renforcée sur les modalités de financement, notamment les prêts bonifiés accordés par l’État et la garantie de prix de l’électricité. "Un débat public, ce n’est pas un plébiscite ni un référendum, mais il peut modifier l’orientation des projets", ajoute la commission, citant le précédent de Gravelines où une concertation continue a été mise en place.

Quelles suites pour le projet ?

Les maîtres d’ouvrage ont désormais jusqu’au 15 octobre pour répondre aux recommandations formulées dans le compte-rendu mis en ligne ce mardi. La CNDP publiera ensuite, le 15 novembre, un avis sur la manière dont ses recommandations ont été prises en compte. En cas de feu vert, les premières opérations préparatoires au chantier pourraient débuter à partir du second semestre 2027. En attendant, les garants insistent sur l’importance d’une concertation continue dans la durée, sur un territoire déjà dense, à la fois sur le plan démographique, énergétique et politique.