Fabrice Gravier : "EPR2 du Bugey, ce territoire vit autour du nucléaire"

Deux réacteurs nucléaires sont en projet à proximité de la centrale du Bugey. Ces EPR2 ont fait l'objet d'un débat public. Et désormais, Fabrice Gravier doit "organiser le dialogue entre EDF, les grandes collectivités, les acteurs du monde économique, du logement, de la formation et les services de l'Etat".

Selon le coordonnateur, "ce projet va générer des incidences assez fortes sur le territoire car on estime qu'au pic du chantier dans les années 2030, il y aura 8000 personnes sur le site". Il y a donc des "enjeux d'organisation et de déplacements, d'hébergement et de recrutement des salariés".

Fabrice Gravier se félicite que "deux tiers des habitants sont favorables à cette arrivée. (...) Ce territoire vit autour du nucléaire".

Il évoque également le sujet du réchauffement de l'eau du Rhône ou les 15 milliards d'euros de coût de construction estimés par EDF.

00:00 Projet EPR2

01:30 Débat public positif

02:56 Opposition d'élus

05:30 Soutien des collectivités

06:28 Gestion du fleuve Rhône

10:17 Prochaines étapes du projet

11:53 Evolution de l'acceptabilité du projet