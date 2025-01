Ils ne veulent pas d'une nouvelle centrale nucléaire près de Lyon : écologistes et insoumis s'opposent au projet d'EPR2

Un projet d'envergure, qui doit voir le jour à l'horizon 2042 mais qui inquiète les élus de la majorité lyonnaise.

Dans une tribune, ils s'allient à leurs pairs de la région pour s'opposer fermement à l'implantation des deux réacteurs de deuxième génération. "Nous dénonçons un projet démesuré, coûteux, polluant, dangereux, symbole d’un choix énergétique dépassé", évoquent-ils, estimant que "face à des politiques de sobriété et aux alternatives solaires ou éoliennes, plus rapides à déployer et nettement moins coûteuses, persister dans cette voie nucléaire est un choix non seulement obsolète mais profondément irresponsable".

Parmi les signataires de cette tribune, on retrouve plusieurs parlementaires rhodaniens. Comme les députés insoumis Anaïs Belouassa-Cherifi, Gabriel Amard et Idir Boumertit, le député écologiste Boris Tavernier et les sénateurs écologistes Thomas Dossus et Raymonde Poncet-Monge.

Mais aussi les maires d'arrondissement Yasmine Bouagga (1er), Marion Sessiecq (3e), Rémi Zinck (4e), les adjoints au maire de Lyon Camille Augey, Laurent Bosetti, Gautier Chapuis, Mohamed Chihi, Sylvain Godinot, Raphaël Michaud, Julie Nublat-Faure, Chloë Vidal ou les vice-présidents de la Métropole Jean-Charles Kohlhaas, Véronique Moreira, Florestan Groult et Philippe Guelpa-Bonaro.

Grégory Doucet et Bruno Bernard ne font pas partie des signataires, mais le maire de Lyon et le président de la Métropole ont déjà fait part par le passé de leur opposition à l'exploitation-même de la centrale existante, allant jusqu'à écrire au ministère de la Transition écologique.

Se disant "préoccupés par les conséquences de plusieurs décennies de travaux sur un territoire déjà saturé", ils reprochent à l'Etat de mettre en avant les emplois créés par ces futurs EPR2 pour occulter "délibérément les impacts réels sur nos paysages et la biodiversité, notre fleuve Rhône et la ressource en eau, notre agriculture, notre qualité de vie et l’attractivité de nos territoires".

"Durant ce débat public, nous déposerons des contributions et nous serons mobilisés aux côtés des associations et des collectifs pour dénoncer les aberrations de ce projet et défendre une autre vision de l’avenir. Nous appelons les habitantes et habitants à participer massivement à ce débat pour faire entendre leur voix", concluent les opposants au projet.