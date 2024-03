Lyon : réouverture de la boutique solidaire du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri

Le bric à brac du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri rouvrira dès le 7 mars prochain et ce tous les jeudis de 14h15 à 18h. Le principe est simple : "s’équiper à petits prix tout en faisant une bonne action".

Les clients pourront acheter des articles neufs ou de seconde main à prix cassés. Tous les articles proviennent de dons et sont triés par les bénévoles de l’association ainsi que par les salariés en réinsertion professionnelle.

Sur place, il sera possible de retrouver un large choix d’articles allant des vêtements aux sous-vêtements aux accessoires de mode, aux meubles passant par la décoration, la vaisselle, les livres, les tableaux, les bijoux et la maroquinerie. Des articles de puériculture et du linge de maison seront également mis en vente.

Pour l’occasion, une opération spéciale sera menée les deux premiers jeudis, soit le 7 et le 14 mars, avec des réductions de -50% sur l’ensemble des articles proposés.

La recette permettra d’aider des milliers d’individus en situation de crise à trouver un hébergement et d’accompagner encore de nombreuses personnes en recherche d’emploi.

La boutique se situe au 17 rue de Toulon dans le 7ème arrondissement de Lyon, accessible en transport en commun. Les bus C12 et 35 ainsi que le tramway T2, arrêt route de Vienne, permettent d’accéder à la vente solidaire.

L’entrée sera ouverte à tous et gratuite.