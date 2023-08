Villeurbanne : un concert comme fer de lance pour l’association "Collectif Génération Talents Artistes"

La vie associative villeurbannaise ne manque pas d’idées. L’association à but non-lucratif "Collectif Génération Talents Artistes" organise un concert à la MJC de Villeurbanne le 21 octobre prochain. Une occasion de présenter leur nouveau programme qui consiste à accompagner de jeunes artistes à fort potentiel et à favoriser leur développement. À cette occasion, Clem et Jessica, deux chanteuses qui ont participé à la saison 12 de The Voice, et la chanteuse Yona participeront à la représentation.

Derrière ce concert, l’intérêt pour Gaël Janin, président de l’association, est de proposer des projets permettant à ces personnes "d’évoluer à leur rythme afin de les mener vers la scène artistique, tout en prenant compte leurs attentes."

En aval de ces concerts, l’association organisera un casting à l’issue duquel seront sélectionnés dix jeunes talents qui intègreront ensuite la structure. Ce groupe suivra des cours de chant et de musique deux fois par semaine, lors d’un programme s’étalant sur 8 mois, le tout encadré par des professionnels du domaine.

L’association ne compte pas se cantonner au local et compte même mettre en place une "équipe de France" afin de se produire hors des frontières, lors d’échanges et de concours européens.

Les plus talentueux auront même la possibilité de réaliser une cover, un single voire même un album. Une initiative forte en ambitions, qui permettra peut-être de dénicher de nouveaux artistes pour alimenter la scène musicale lyonnaise.