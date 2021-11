La Grande vente du Foyer Notre-Dame des sans-abri de retour à Villeurbanne

C'est dans cette salle que se tient la Grande vente du Foyer Notre-Dame des sans-abri ce samedi et dimanche. Plus de 350 bénévoles sont mobilisés "pour mettre en vente les plus beaux articles donnés au Foyer". Les collectionneurs et amateurs de vintage pourront ainsi parcourir les 100 stands pour dénicher la perle rare, tout ça au profit d'une association.

Jouets, vêtements, tableaux, bijoux, vélos, déco,... On devrait trouver de tout au 19 avenue Gaston-Berger à Villeurbanne. Il faudra en revanche débourser 4 euros ce samedi pour accéder à la brocante, sauf pour les moins de 16 ans. La journée du dimanche sera quant à elle gratuite pour tous.

Le pass sanitaire est obligatoire, tout comme le port du masque à l'intérieur.