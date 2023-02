Lyon Street Food Festival, Mondial de la Praline : une année de la gastronomie réussie à Lyon

Cet évènement a pris fin en décembre. Lancé en 2021 par le gouvernement, l’appel à projets national a mis en valeur 310 projets en France et une vingtaine sur le territoire de la CCI Lyon Métropole. Dans la totalité, 16 viennent du Rhône et 4 de la Loire.

Les subventions accordées ne pouvaient pas dépasser 150 000 euros par région et par saison. Découpés en quatre thèmes, les saisons ont abordé la gastronomie engagée et responsable, la gastronomie inclusive et bienveillante, le partage et le vivre ensemble et une saison dédiée aux producteurs.

Parmi les lauréats, quelques grands évènements de la région comme le Lyon Street Food Festival ou le Mondial de la Praline. Pour le cas du festival, ce dernier a ramené 40 000 visiteurs cette année et a permis de faire travailler 1300 personnes dans l’organisation tout comme du côté des cuisiniers. Ce dernier est d’ailleurs le plus grand évènement de cuisine en France.

"Faciliter le développement de projets attractifs et créateurs d'emplois"

Des associations ont aussi bu bénéficier d’aides financières comme la CPME du Rhône pour l’exposition "Made in PME" à Eurexpo en mars avec un espace dédié à la gastronomie, l’association Arty-Farty pour le "Festival Casse-Croûte" dans la vallée de Chamonix ou encore la radio Lyon Première pour son émission "Complètement Toqués" qui propose des recettes cuisines ou des échanges avec des chefs et producteurs locaux.

Le président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, Philippe Valentin éprouve une grande fierté : "La CCI est fière d’avoir contribué au succès de cette opération, qui facilitera le développement de projets attractifs et créateurs d’emplois sur le territoire."

La croissance du chiffre d’affaires, bien que positive à 13% de plus qu’en 2019 est dû à hauteur de 11% par l’inflation. La hausse réelle n’est donc que de 2%. Pour autant, Philippe Valentin espère que le gouvernement va réitérer pour pouvoir de nouveau mettre en avant le monde culinaire.

A.C.