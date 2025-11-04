Faits Divers

"Inadmissible" : pompiers et SAMU agressés à Vénissieux, la police doit intervenir

Les pompiers et le SAMU ont été violemment pris à partie ce mardi après-midi, rue Beethoven à Vénissieux.

Appelés peu avant 14 heures pour venir en aide à un homme victime de convulsions, les secours ont rapidement été confrontés à une situation incontrôlable. L’individu, loin d’accepter les soins, s’est montré extrêmement agressif, allant jusqu’à s’en prendre au personnel médical à bord de l’ambulance.

Face à cette montée de tension, les pompiers ont demandé le renfort de la police. Selon les premiers éléments, un attroupement hostile s’est formé autour du véhicule de secours, forçant les équipes du SDMIS et du SAMU à se mettre en retrait, le temps que les forces de l’ordre interviennent.

Les policiers, arrivés rapidement sur place, ont interpellé l’homme à l’origine de l’agression et dispersé le groupe. Aucun blessé n’est à déplorer parmi les secours, mais le SDMIS comme le SAMU ont décidé de déposer plainte.

La préfète de région, Fabienne Buccio, a réagi, dénonçant une "inadmissible agression à l’encontre des sapeurs-pompiers et des équipiers du SAMU 69 au cours d’une intervention à Vénissieux."

À sa demande, le sous-préfet et directeur de cabinet, Lucas Turgis, s’est rendu auprès de l’équipage du SDMIS afin de leur témoigner son soutien. La représentante de l’État a également remercié les policiers "qui sont immédiatement intervenus et qui ont procédé à l’interpellation de l’auteur."

avatar
martine le 04/11/2025 à 20:09

Pas ce que j’en pense, parce que je vais être censurée

avatar
DMPP le 04/11/2025 à 19:27

Tout entendement encore une fois est dépassé,au frais de la nation....Revoir ce système est urgent,se croire tout permis,n'est plus permis.

avatar
Joubs le 04/11/2025 à 19:24

Venissieux une ville LFI

avatar
Rlb le 04/11/2025 à 19:04

On intervient pour des drogués, alcoolos.... Et celui qui fait un AVC attendra de longues minutes.

avatar
allons allons le 04/11/2025 à 19:03
Watt a écrit le 04/11/2025 à 18h37

Et aucun représentant de gauche pour condamner...

Mais vous n'y pensez pas !

avatar
ben oui le 04/11/2025 à 18:54

mais la police tue ; il faut etre cohérent ; c'est donc a lfi d'assurer les services d'urgence dans ses fiefs électoraux

avatar
Cyrielle69 le 04/11/2025 à 18:41

C'est gentil les remerciements du préfet, du sous préfet.... Et les sanctions? Non?
La place de ce groupe "hostile" c'est derrière les barreaux. Il y en a vraiment marre!

avatar
c'est tout le 04/11/2025 à 18:41

Il faut taper dans le tas sans ménagement

avatar
1789 le 04/11/2025 à 18:39

Lui présenter la facture des soins pour qu'il la fasse suivre à sa caisse de sécurité sociale.

avatar
Watt le 04/11/2025 à 18:37

Et aucun représentant de gauche pour condamner...

avatar
Bah le 04/11/2025 à 18:05

Ceux qui sont agressifs, les quartiers ou régulièrement les pompiers se font agresser insulter ou ils subissent des guet-apens ces quartiers ces gens qu’ils se demerdent. Aucune raison de prendre des risques pour des gens comme ça.

