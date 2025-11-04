"Inadmissible" : pompiers et SAMU agressés à Vénissieux, la police doit intervenir

Les pompiers et le SAMU ont été violemment pris à partie ce mardi après-midi, rue Beethoven à Vénissieux.

Appelés peu avant 14 heures pour venir en aide à un homme victime de convulsions, les secours ont rapidement été confrontés à une situation incontrôlable. L’individu, loin d’accepter les soins, s’est montré extrêmement agressif, allant jusqu’à s’en prendre au personnel médical à bord de l’ambulance.

Face à cette montée de tension, les pompiers ont demandé le renfort de la police. Selon les premiers éléments, un attroupement hostile s’est formé autour du véhicule de secours, forçant les équipes du SDMIS et du SAMU à se mettre en retrait, le temps que les forces de l’ordre interviennent.

Les policiers, arrivés rapidement sur place, ont interpellé l’homme à l’origine de l’agression et dispersé le groupe. Aucun blessé n’est à déplorer parmi les secours, mais le SDMIS comme le SAMU ont décidé de déposer plainte.

La préfète de région, Fabienne Buccio, a réagi, dénonçant une "inadmissible agression à l’encontre des sapeurs-pompiers et des équipiers du SAMU 69 au cours d’une intervention à Vénissieux."

À sa demande, le sous-préfet et directeur de cabinet, Lucas Turgis, s’est rendu auprès de l’équipage du SDMIS afin de leur témoigner son soutien. La représentante de l’État a également remercié les policiers "qui sont immédiatement intervenus et qui ont procédé à l’interpellation de l’auteur."