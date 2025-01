Le patron du groupe Ebra "like" l'extrême-droite : nouvelle tempête interne au Progrès

Nouvel épisode de tensions au sein du quotidien, avec cette fois des "likes" sur les réseaux sociaux reprochés au patron. Et pour cause, Philippe Carli a tendance, selon Mediapart, à mettre en avant des contenus d'extrême-droite, qu'ils soient issus de CNEWS ou directement du RN, de Donald Trump ou de Sarah Knafo (Reconquête!) sur son compte LinkedIn.

Dans un communiqué, le Syndicat national des journalistes (SNJ) s'indigne : "Qu'un patron témoigne de ses opinions avec ses likes sur un réseau social ouvert à la consultation publique de tous ses membres, pourquoi pas ? D'autres que lui ne s'en privent pas. Mais qu'il le fasse en tant que dirigeant du plus grand groupe de presse quotidienne régionale de France est, pour le SNJ, bien plus problématique dans la mesure où sa notoriété et ses responsabilités engagent indéniablement les rédactions, dont les lignes éditoriales sont réputées être indépendantes et apolitiques".

Stupeur dans les rédactions du Progrès, du Dauphiné Libéré, du JSL, du Bien Public, de l'Est Républicain, de Vosges-Matin, du Républicain Lorrain, de l'Alsace et des DNA... 😠😡🤮 Philippe Carli, patron du groupe de presse EBRA (Crédit Mutuel), adore "liker" l'extrême-droite ⬇️ snj.fr/le-patron-du...



[image or embed] — SNJ Premier syndicat de journalistes - France (@snjournalistes.bsky.social) 23 janvier 2025 à 12:55 Le SNJ exige également que Philippe Carli prenne la parole, notamment si son compte LinkedIn s'avérait être piraté. Le SNJ exige également que Philippe Carli prenne la parole, notamment si son compte LinkedIn s'avérait être piraté.

A la place, c'est le service communication du groupe Ebra qui a riposté, rappelant que "retweeter ou liker ne vaut pas approbation". "Ces interactions n’ont aucune vocation à indiquer une quelconque préférence de M. Carli ou du Groupe Ebra. Quant aux rédactions, elles sont évidemment indépendantes", conclut-il.

Philippe Carli a également pu compter sur le soutien des rédacteurs en chef des journaux du groupe comme le Progrès, le Dauphiné Libéré ou encore les Dernières Nouvelles d'Alsace : "Depuis son arrivée à la tête du groupe, Philippe Carli est dans son rôle de dirigeant avec pour objectif de défendre les intérêts d’Ebra et d’en garantir la pérennité. Il s’est personnellement impliqué en tant que président de l’Alliance pour protéger l’indépendance de toutes les familles de presse, notamment vis-à-vis des plateformes. Ce que les rédacteurs en chef et les rédactions attendent de lui", ont-ils écrit dans une note interne communiquée aux journalistes du groupe Ebra.

Une position qui a creusé un peu plus le fossé entre des dirigeants et leurs salariés, déjà échaudés par l'expérimentation de l'intelligence artificielle à l'automne 2023.