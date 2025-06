Lyon remet les voiles : TCL lance Navigône, sa navette fluviale

Redécouvrir Lyon depuis l’eau. Ce mercredi matin, nous avons embarqué à Confluence pour tester la nouvelle navette fluviale Navigône, en direction de Vaise, avant de revenir à notre point de départ. À bord de la nouvelle navette fluviale du réseau TCL, élus et techniciens profitent d’un premier trajet-test Confluence-Vaise, via Saint-Vincent et les Terrasses de la Presqu’île.

Près d'une heure et demie plus tard, pour faire l'aller-retour, le verdict tombe : De Confluence à Vaise, le paysage défile lentement, entre berges rénovées ou en cours de rénovation, ponts historiques et reflets d’immeubles. Si l’expérience est agréable – surtout l’été – la question de l’utilité quotidienne reste posée : fréquence, nombre d’arrêts limités, et temps de trajet pourraient en restreindre l’usage. Le Sytral, lui, promet une montée en puissance progressive.

"Un projet qu’on avait du mal à croire possible en 2020", souffle Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole, "car les réglementations sur la navigation étaient complexes. Grâce au travail mené avec Voies navigables de France, on est arrivé à faire évoluer la réglementation et lever tous les doutes."

Le vice-président reconnaît que "l’enjeu de faire du transport public par navette fluviale, c'est la question du temps de parcours, temps un peu long perdu pour l’accostage à chaque arrêt. C'est aussi pour ça qu’on ne fait pas un arrêt tous les 500 m."

Navigône, c’est une ligne fluviale intégrée à l’abonnement TCL, accessible dès ce mois de juin. Si la fréquence reste modeste au départ – un bateau toutes les 30 à 60 minutes selon les horaires – elle s’intensifiera jusqu’à atteindre un passage toutes les 15 minutes en semaine dès avril 2026. Pour les abonnés TCL, le service est compris ; les voyageurs occasionnels devront cependant s’acquitter de 3 € l’aller simple, ou 5 € l’aller-retour, un tarif qui pourrait freiner les usages réguliers pour les non abandonnés, d’autant que les tickets unité ne sont pas valables sur ce mode de transport.

Pour Grégory Doucet, maire de Lyon, la symbolique est forte : "On a toutes et tous envie de monter sur ces magnifiques navires. Ce projet nous tenait à cœur malgré sa complexité technique." Le maire insiste sur l’enjeu de "reconnecter les Lyonnaises et les Lyonnais à leurs cours d’eau" et y voit une "étape franchie dans la voie de la décarbonation."

Un avis partagé par Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole :"C’est un rêve d’enfant qui se réalise. Beaucoup d’enfants de la métropole pourront naviguer sur la Saône. C’est un gain inestimable pour le territoire."

Il rappelle que 7 millions d’euros ont été investis dans les stations et plus de 8 millions dans les bateaux. Les deux premiers navires mis en service – Lui et le fameux Vaporetto – seront remplacés par deux modèles 100 % électriques à l’automne 2025. À partir d’avril 2026, le Sytral prévoit l’arrivée de deux nouveaux bateaux, portant ainsi la flotte Navigône à quatre unités.