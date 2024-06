Lyon : le projet de navette fluviale du réseau TCL sur la Saône enfin dévoilé

"Beaucoup l’avaient promis, beaucoup l’avaient rêvé, nous l’avons fait." C’est avec un air triomphant et aux côtés du maire de Lyon que le président de la Métropole a aujourd’hui inauguré le projet de navette fluviale sur la Saône.

En ce mercredi 19 juin, sous le soleil brûlant, les représentants de Lyon et sa métropole ont donc embarqué sur le préalablement nommé Vaporetto, pour un trajet de 35 minutes de Confluence à Vaise Industrie. Sur 6,2 km, d’ici juin 2025, quatre haltes seront mises en place : la première près de la Darse de Confluence, la seconde au quai Saint-Vincent, une au quai Saint-Antoine, et la dernière à Vaise.

Pour répondre à "cet enjeu de proposer aux 532 000 abonnés TCL des opportunités de pouvoir se déplacer autrement", 4,8 millions d’euros par an ont été investis pour le coût du service, et 4,2 millions d’euros par bateau : si le service débutera avec deux bateaux thermiques en juin 2025, ils seront remplacés par deux transporteurs électriques en octobre 2025, et finalement la flotte sera composée de quatre bateaux en 2026.

"Le dernier bateau mouche a été en fonctionnement sur la Saône en 1913. Plus d’un siècle après, ce projet constitue une première étape essentielle", débute Bruno Bernard, complété par Grégory Doucet : "c’est important que les lyonnais puissent se reconnecter à leurs cours d’eau, comme avec le festival Entre Rhône et Saône". En ligne de mire, le développement de ce service sur le Rhône également, mais "pas sur ce mandat" : pour l’instant, le service aura une fréquence d’un bateau toutes les 30 minutes au début et aux heures creuses à terme, et toutes les 15 minutes à terme aux heures pleines.

"Ces bateaux feront partie intégrante du réseau TCL, et deviendront une nouvelle ligne", se satisfait Bruno Bernard, avant de retourner au soleil sur le pont, pour voguer vers de nouveaux horizons.