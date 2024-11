Future navette fluviale à Lyon : combien cela coûtera de prendre Navigône ?

Après les bus, les métros ou les tramways, place aux navettes fluviales.

On savait déjà que Navigône serait lancé l'été prochain sur la Saône entre l'Industrie à Vaise et le quai Saint-Antoine, voire la Confluence certains jours.

Ce jeudi, le Sytral a enfin dévoilé les tarifs du service fluvial.

Pour les usagers sans abonnement, prendre le Navigône coûtera 3 euros pour un aller simple et 5 euros pour un aller-retour.

Toute personne munie de son abonnement 4-10 ans, 11-17 ans, 18-25 ans, 26-27 ans étudiant, 26-64 ans, 65 ans et plus ; famille nombreuse, solidaire, et Pass 7 jours pourra prendre le Navigône sans payer de surcoût.

Enfin, le Navigône sera aussi gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Une gratuité élargie à partir du 1er septembre 2025 aux moins de 10 ans.

Pour rappe, 4,8 millions d’euros par an ont été investis pour le coût du service, et 4,2 millions d’euros par bateau. Si le service proposé par RATP Dev et les Yachts de Lyon débutera avec deux bateaux thermiques en juin 2025, ils seront remplacés par deux transporteurs électriques en octobre 2025, et finalement la flotte sera composée de quatre bateaux en 2026.