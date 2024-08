Future navette fluviale de Lyon : une pétition pour rétablir un arrêt disparu à Vaise

Lancé par les écologistes et exploité par RATP Dev et les Yachts de Lyon, le projet prévoit un trajet sur la Saône de 35 minutes entre les quartiers de la Confluence et l'Industrie. Et seulement quatre haltes sont prévues aujourd'hui pour Navigone : la darse de Confluence, le quai Saint-Vincent, le quai Saint-Antoine et l'Industrie. A noter que la Confluence ne sera desservie que les mercredis et les week-ends.

Pour le conseil de quartier Vaise-Industrie-Rochecardon, il n'est pas logique que le Sytral ait décidé de supprimer la halte au Port-Mouton à Vaise. Une disparition "dénuée de tout sens, en particulier en matière d'intermodalité". D'autant que le Vaporetto, géré par les Yachts de Lyon, a aujourd'hui un arrêt sur le quai Arloing…

Le conseil de quartier, allié à celui de la Croix-Rousse-Saône, lance donc une pétition en ligne pour rétablir cet arrêt manquant durant l'expérimentation qui sera menée à compter de juin 2025. Les pétitionnaires estiment que la halte s'intégrerait parfaitement dans le vaste projet de réaménagement du quartier et notamment de la Grande rue de Vaise.

Navigone trouvera-t-il le chemin du Port Mouton d'ici l'été prochain ?

Pour rappel, le projet de navettes fluviales sera expérimenté jusqu'en 2032 et coûtera 53 millions d'euros. Quatre bateaux seront déployés et seront d'une capacité de 70 personnes, avec des emplacements vélos. Il s'agira à terme de navettes électriques hybrides, pour que 100% du service soit assuré par la propulsion électrique.