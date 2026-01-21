Faits Divers

Villefranche-sur-Saône : deux adolescents meurent dans une collision entre un scooter et un engin de chantier

Un nouveau drame de la route s’est noué ce mercredi après-midi à Villefranche-sur-Saône.
 

Aux alentours de 15h30, un scooter transportant deux adolescents est entré en collision avec un engin de chantier, de type pelleteuse, pour des raisons qui restent à ce stade indéterminées.

L’accident s’est produit à hauteur du rond-point Jean-Baptiste-Martini, au croisement des rues du Collège et de Belleroche, rapporte le Progrès.  

À l’arrivée des secours, le conducteur et le passager du deux-roues étaient en arrêt cardio-respiratoire. Malgré l’intervention rapide des équipes médicales, les deux victimes, âgées de 14 et 15 ans, n’ont pas survécu.

Un important dispositif de secours a été engagé. Vingt-cinq sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux. L’hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 69, a également été dépêché, tout comme le SMUR et les forces de police nationale.

Les circonstances exactes de la collision restent à établir. Une enquête devra déterminer les responsabilités et le déroulement précis des faits.

avatar
CP le 21/01/2026 à 19:49
Mdr ! a écrit le 21/01/2026 à 18h48

En général une pelleteuse ne roule pas excessivement vite non plus.
Alors peut-être.. mais mettre en cause les freins d'un engin qui roule au pas dans un accident qui implique deux ado sur une motocross(et non un scooter), sans casque et à contre-sens.. bon..

Dans l’article je ne vois pas où il est écrit qu’ils etaient à contresens et sans casque .
Même si c’est le cas on ne peut que s’attrister devant un tel accident .

Signaler Répondre
avatar
Rappel des consignes de sécurité avant tout le 21/01/2026 à 19:47

Dramatique quelques soient les circonstances !
Condoléances et respect à tous.

Signaler Répondre
avatar
Malheureusement le 21/01/2026 à 19:28

À contresens et sans casque, ça ressemble à la roulette russe.
Et la roulette russe c'est une connerie très risquée.

Signaler Répondre
avatar
user.asnn le 21/01/2026 à 19:14

c'est une folie ce qui c'est passé vraiment il faut faire attention sur la route

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 21/01/2026 à 18:48
Drir a écrit le 21/01/2026 à 18h09

Ou alors freins de la pelleteuse vétustes ou trop chauds, dans une descente qui débouche sur un rond-point ?

En général une pelleteuse ne roule pas excessivement vite non plus.
Alors peut-être.. mais mettre en cause les freins d'un engin qui roule au pas dans un accident qui implique deux ado sur une motocross(et non un scooter), sans casque et à contre-sens.. bon..

Signaler Répondre
avatar
Drir le 21/01/2026 à 18:09
ThierryGf a écrit le 21/01/2026 à 18h01

Terrible nouvelle !
imprudence ? sous emprise ?
condoléances aux familles

Ou alors freins de la pelleteuse vétustes ou trop chauds, dans une descente qui débouche sur un rond-point ?

Signaler Répondre
avatar
Hoooooo le 21/01/2026 à 18:08
ThierryGf a écrit le 21/01/2026 à 18h01

Terrible nouvelle !
imprudence ? sous emprise ?
condoléances aux familles

Scooter volé,

Signaler Répondre
avatar
ThierryGf le 21/01/2026 à 18:01

Terrible nouvelle !
imprudence ? sous emprise ?
condoléances aux familles

Signaler Répondre

