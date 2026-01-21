Villefranche-sur-Saône : deux adolescents meurent dans une collision entre un scooter et un engin de chantier

Aux alentours de 15h30, un scooter transportant deux adolescents est entré en collision avec un engin de chantier, de type pelleteuse, pour des raisons qui restent à ce stade indéterminées.
L’accident s’est produit à hauteur du rond-point Jean-Baptiste-Martini, au croisement des rues du Collège et de Belleroche, rapporte le Progrès.
À l’arrivée des secours, le conducteur et le passager du deux-roues étaient en arrêt cardio-respiratoire. Malgré l’intervention rapide des équipes médicales, les deux victimes, âgées de 14 et 15 ans, n’ont pas survécu.
Un important dispositif de secours a été engagé. Vingt-cinq sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux. L’hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 69, a également été dépêché, tout comme le SMUR et les forces de police nationale.
Les circonstances exactes de la collision restent à établir. Une enquête devra déterminer les responsabilités et le déroulement précis des faits.
Dans l’article je ne vois pas où il est écrit qu’ils etaient à contresens et sans casque .Signaler Répondre
Même si c’est le cas on ne peut que s’attrister devant un tel accident .
Dramatique quelques soient les circonstances !Signaler Répondre
Condoléances et respect à tous.
À contresens et sans casque, ça ressemble à la roulette russe.Signaler Répondre
Et la roulette russe c'est une connerie très risquée.
c'est une folie ce qui c'est passé vraiment il faut faire attention sur la routeSignaler Répondre
En général une pelleteuse ne roule pas excessivement vite non plus.Signaler Répondre
Alors peut-être.. mais mettre en cause les freins d'un engin qui roule au pas dans un accident qui implique deux ado sur une motocross(et non un scooter), sans casque et à contre-sens.. bon..
Ou alors freins de la pelleteuse vétustes ou trop chauds, dans une descente qui débouche sur un rond-point ?Signaler Répondre
Scooter volé,Signaler Répondre
Terrible nouvelle !Signaler Répondre
imprudence ? sous emprise ?
condoléances aux familles