Villefranche-sur-Saône : deux adolescents meurent dans une collision entre un scooter et un engin de chantier

Aux alentours de 15h30, un scooter transportant deux adolescents est entré en collision avec un engin de chantier, de type pelleteuse, pour des raisons qui restent à ce stade indéterminées.

L’accident s’est produit à hauteur du rond-point Jean-Baptiste-Martini, au croisement des rues du Collège et de Belleroche, rapporte le Progrès.

À l’arrivée des secours, le conducteur et le passager du deux-roues étaient en arrêt cardio-respiratoire. Malgré l’intervention rapide des équipes médicales, les deux victimes, âgées de 14 et 15 ans, n’ont pas survécu.

Un important dispositif de secours a été engagé. Vingt-cinq sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux. L’hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 69, a également été dépêché, tout comme le SMUR et les forces de police nationale.

Les circonstances exactes de la collision restent à établir. Une enquête devra déterminer les responsabilités et le déroulement précis des faits.