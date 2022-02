Rapport du GIEC sur le climat : les militants d’Alternatiba mènent une action à Lyon

Une vingtaine d’activistes ont investi la place des Terreaux à Lyon pour y peindre une main rouge géante, "symbole de l’urgence à agir" pour le climat.

Ce sont les activistes d’Alternatiba ANV Rhône, un collectif citoyen pour le climat et la justice sociale qui ont peint le slogan "climat : plan A", faisant référence au projet d’écologie populaire porté par le "mouvement climat".

Ce projet entend permettre à ceux qui ne se retrouvent pas dans les politiques actuelles, de manifester leur envie de changement et "d’adhérer à une vision ambitieuse de l’écologie".

En effet, suite au nouveau rapport du GIEC qui fait état de l’impact climatique "grave et rapide", Alternatiba ANV Rhône a souhaité souligner l’importance des élections à venir et appelle à "se rassembler derrière un projet écologique populaire", porté par le Plan A. Les scientifiques l’assurent, le réchauffement de la planète a déjà causé "des impacts négatifs à large échelle" sur la nature et sur les hommes.

Trois collectifs ont alors lancé l’appel du "plan A". Ce projet pour vocation de dénoncer, jusqu’à la fin de la campagne, les candidats et candidates jugés dangereux et leur manque d’ambition climatique. Plus concrètement, ce projet d’écologie populaire veut remettre le climat et la justice sociale au centre des priorités. Il se porterait sur quatre grandes mesures : rénovation thermique massive des bâtiments, sécurité sociale alimentaire, création de deux millions d’emplois verts et taxation accrue du capital.

La porte-parole des Amis de la Terre France, Lorette Philippot commente dans le communiqué que "les élections qui s’annoncent seront déterminantes".

Pour autant, le nom du candidat EELV à la présidentielle, Yannick Jadot, n’a nullement été cité dans le communiqué, ou écrit sur banderoles lors de l’action.

Emma Tosini, porte-parole nationale d’ANV-COP21, explique : "Nous sommes des millions à penser que les enjeux environnementaux et sociaux devraient être au cœur de la campagne électorale. Pourtant, nombre de candidats et candidates se complaisent dans le déni de la crise climatique tandis que de nombreux médias continuent d’invisibiliser les débats autour de l’écologie. Nous refusons de nous résigner et exigeons la mise en place de mesures concrètes pour garantir à chacun et chacune de vivre mieux dès aujourd’hui et pour construire un avenir juste et soutenable".

La dernière action d’Alternatiba ANV Rhône à Lyon remonte au 19 janvier dernier et portait sur les décisions jugées "climaticides" prises par Emmanuel Macron lors de son mandat.