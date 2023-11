Lyon : un évènement de sensibilisation au climat organisé par le collectif 1001 fresques

Ce samedi, le collectif 1001 fresques tentera de relever un défi écologique : sensibiliser plus de 1000 personnes, en une seule journée, aux enjeux climatiques.

L'animation, organisée par des animateurs lyonnais de La Fresque du Climat, consistera en la création de la plus grande fresque climatique réalisée... ambitieux, mais important.

Si vous avez déjà participé à une Fresque du Climat (puisque cette activité se déplace partout en France), vous pourrez en découvrir d'autres : fresque de la biodiversité, de l'économie circulaire, du numérique...

Mais concrètement, une Fresque du Climat, comment ça fonctionne ?

Présenté de façon ludique, ce jeu permet de découvrir en profondeur les enjeux autour de la cause climatique : pensé par l'ingénieur Cédric Ringenbach, un atelier dure trois heures et regroupe de 6 à 20 personnes, qui vont réfléchir autour de 42 cartes résumant le rapport du GIEC. En reliant les cartes entre elles, les participants découvrent les liens de cause à effets entre activités anthropiques et changement climatique.

A l'heure actuelle, plus de 156 pays ont adopté la fresque du climat, qui a été traduite en plus de 45 langues et testée par 1,2 million de participants. Utilisées par de nombreuses écoles, cette nouvelle technique de sensibilisation se démocratise largement autour du globe depuis 2018.

Une activité à essayer au moins une fois, également adaptable aux plus petits, pour les sensibiliser aux problématiques d'aujourd'hui et demain !