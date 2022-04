Une nouvelle marche pour le climat ce samedi à Lyon pour "préparer le monde d’après"

A la veille de l’élection présidentielle, une nouvelle marche pour le futur aura lieu ce samedi à 14h Place Jean Macé à Lyon. Dans un communiqué de presse, les organisations engagées appellent "à un rassemblement massif, festif et apartisan pour préparer le monde d’après." Cette marche fait suite à une première qui a eu lieu le 12 mars dernier ayant réuni 8000 Lyonnais, selon Lyon Climat.

Leur objectif ? Lutter pour "un changement radical de nos modes de production et de consommation" et pour "une transition écologique et solidaire" afin de "bâtir dès demain une société plus équitable, respectueuse de l’ensemble des citoyens.ne.s, de l’environnement et des animaux."

Les associations, syndicats et collectifs sociaux, féministes, antifascistes et écologistes engagés dans cette marche veulent donc mettre en avant les thématiques du climat et de la justice sociale.

Un aspect apartisan important

Les organisations engagées appuient sur un point important : cette mobilisation est apartisane. Ils se désolidarisent "de toute forme de récupération politique" en demandant "aux représentants et militants de partis politiques de ne pas arborer leurs couleurs."

Il faut noter que, samedi, à la veille de l’élection présidentielle, la campagne des candidats sera terminée. Il est donc interdit pour les partisans des prétendants à l’Elysée de les mettre en avant, au risque, a minima, de devoir payer une amende.

Cependant, les collectifs et associations engagés mettent en lumière le bilan du mandat d’Emmanuel Macron. Ils le jugent "coupable d’inaction climatique [et] responsable de régressions sociales, d’une explosion des inégalités [et] de discriminations", dans le communiqué de presse.