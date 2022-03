Lyon : la marche "Look Up" pour le climat attendue ce samedi

La marche "Look Up", pour le climat et la justice sociale, débutera à 14h place Jean Macé dans le 7e arrondissement de Lyon.

Le nom fait évidemment référence au film d'Adam McKay "Don't Look Up" qui retrace le combat de scientifiques cherchant à faire prendre conscience à la population et aux dirigeants que la planète va être détruite par une météorite. Une analogie de la crise climatique. D'ailleurs, Adam McKay a appelé de ses voeux sur Twitter à des manifestations "pacifiques" en France mais "bruyantes comme jamais".

Plusieurs collectifs de la Métropole et du Rhône co-organisent ce mouvement, notamment Lyon Climat et "Plus jamais ça Rhône". Ces organisations appellent à ce que les revendications sociales et environnementales soient au cœur du débat de la campagne électorale de 2022.

A un mois de l’élection présidentielle, les organisateurs de la marche veulent faire "changer l’ordre des priorités" afin de faire de 2022 "l’année ou la France a enfin été à la hauteur des défis sociaux et environnementaux".

Des soutiens de Yannick Jadot, le candidat EELV, ont d'ailleurs tenté de récupérer la marche Look Up avec des tracts dédiés, au grand dam des organisateurs et participants qui souhaitent un évènement transpartisan pour toucher toute la population.

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de la capitale des Gaules.

La dernière "grande marche" pour le climat à Lyon avait eu lieu en mai 2021 et avait mobilisé plus de 4500 personnes dans les rues.