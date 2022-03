Lolita Boucher (Alternatiba) : "L'écologie doit avoir plus de place dans le débat politique actuel"

Ce samedi, environ 8000 personnes ont participé à Lyon à la Marche pour le Climat - Look Up. "Ca prouve que le sujet mobilise encore. C'est plus difficile en cette période de guerre", reconnaît Lolita Boucher.

Pour la porte-parole d'Alternatiba ANV-Rhône, "l'écologie doit avoir plus de place dans le débat politique actuel".

L'une des raisons de l'organisation de cette marche, c'est que le deuxième volet du rapport du GIEC est passé trop inaperçu : "Il y a eu très peu de retours sur ce rapport du GIEC qui montre encore une fois que le déréglement climatique va avoir des impacts planétaires et que c'est de notre faute".

Alternatiba aimerait que les candidats à la présidentielle 2022 s'inspire de certaines de ses propositions comme la création d'emplois verts ou d'une sécurité sociale alimentaire.

A contrario, les militants de l'association procèdent à des collages sur les affiches des "candidats dangereux pour le climat" : Eric Zemmour et Marine Le Pen. "Ils ne font aucune proposition sur le climat, sous prétexte de faire des propositions sociales", explique Lolita Boucher, qui est également revenue sur le bilan des écologistes à Lyon.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.