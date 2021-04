"Quel est le message que vous envoyez ?" : l'UMIH s'attaque aux écologistes après la manifestation pour le climat à Lyon

Suite aux annonces d'Emmanuel Macron, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration voient encore leur réouverture repoussée de six semaines.

Dans une lettre adressée à Grégory Doucet, l'UMIH s'en prend vivement au maire de Lyon et aux élus écologistes, en évoquant notamment le rassemblement de dimanche dernier, où beaucoup d'élus Verts se sont retrouvés : "Cette manifestation pour une "VRAIE loi sur le climat" avait-elle vraiment un "VRAI caractère d'urgence absolue" pour ne pas pouvoir se dérouler dans deux mois quand la vaccination aurait commencé à faire son effet et que nos ressortissants auraient pu voir le bout du tunnel ? […] Comment imaginer qu'une municipalité va nous permettre de nous sortir d'une situation aussi complexe alors qu’elle s’affiche, au deuxième jour des mesures sanitaires renforcées dans le Rhône, en tête d’une manifestation de 4 000 personnes, là où la majorité des habitants se prive de lien social de masse et d’événements conviviaux. […] Quel est le message que vous envoyez à une profession qui cherche encore un peu de souffle ?", écrit Thierry Fontaine, nouveau président de l'UMIH du Rhône avant d'évoquer la "fête clandestine" sur les quais de Saône il y a deux jours.

Le patron du Loft Club se dit "stupéfait et terriblement inquiet par cette série de maladresses". Le syndicat attend désormais des réponses de la part des écologistes : "Nous avons aujourd’hui besoin d’être rassurés sur vos intentions, car nous avons des enjeux communs essentiels à ne pas rater : la relance de nos activités et les emplois qui vont avec ainsi que la mutation de nos métiers et la responsabilité sociale et économique de ces derniers". "Vous pouvez compter sur nous, nous avons besoin de savoir si nous pouvons compter sur vous", conclut le courrier.