Lyon : une nouvelle marche pour le climat ce dimanche, "la marche d'après"

Mardi dernier, le projet de loi Climat et Résilience a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Pour autant, ils sont nombreux à estimer que les propositions faites par le gouvernement ne suffisent pas. C'est pourquoi, une nouvelle marche "pour une vraie loi climat" est prévue ce dimanche au départ de la place Bellecour à 14h. Elle est notamment organisée par les collectifs "Lyon Climat" et "Plus jamais ça ! Rhône".

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a annoncé qu'il participerait à cette manifestation, comme en mars dernier. Sa présence, en plein confinement et en période de crise sanitaire, avait notamment été vivement critiquée par des élus d'opposition. "La convention citoyenne pour le climat, qui était le point de départ de cette loi climat et résilience a été très largement ignorée. Beaucoup de propositions ont été édulcorées ou n'ont pas été reprises", a déclaré l'édile, qui sera donc de la partie ce dimanche, très probablement avec d'autres élus écologistes lyonnais.