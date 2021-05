"Avec ce projet de loi, on fait croire que l’on agit" : une nouvelle marche pour le climat prévue ce dimanche à Lyon

Un peu plus d’un mois après la dernière mobilisation, qui avait d’ailleurs été vivement critiquée par de nombreux élus de la droite lyonnaise à cause de la présence de Grégory Doucet au milieu de milliers de manifestants, deux collectifs ("Lyon Climat" et "Plus jamais ça ! Rhône") appellent à se mobiliser ce dimanche contre le projet de loi Climat. Ce dernier fera d’ailleurs l’objet d’un vote solennel ce mardi à l’Assemblée nationale, avant de passer en juin devant le Sénat.

Ce lundi, les représentants des deux collectifs organisaient un point presse pour présenter, une nouvelle fois, leurs revendications. Sans surprise, selon eux, le fond de ce projet de loin n’est pas suffisant. "Emmanuel Macron n’a pas tenu ses engagements sur la Convention Citoyenne pour le Climat. Les propositions devraient être transmises sans filtre. Petit à petit, il a revu sa copie. C’est une déception. Ce projet de loi est plus qu’insuffisant. Finalement, on fait croire que l’on agit et c’est pire que de l’inaction", a déclaré Charles de Lacombe, représentant de Lyon Climat, connu également pour être "le décrocheur du portrait d’Emmanuel Macron".

Trop de mesures ont été rejetées lors de la construction de cette loi selon les collectifs. Alors que son adoption semble de plus en plus proche, les militants espèrent encore que des modifications pourront être apportées à ce texte : "Il vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire. La lutte n’est pas terminée. On ne va pas lâcher. Il est hors de question de laisser ce monde-là à nos enfants", a ajouté Laure Tomczyk, présente ce lundi pour le collectif "Plus jamais ça ! Rhône". Cette dernière, met aussi en avant le fait "que ces préoccupations climatiques sont aussi liées aux questions sociales". "Il n’y a pas de justice sociale sans justice climatique et vice-versa. Par exemple, des entrepôts d’e-commerce s’installent et bétonnent des milliers d’hectares de terres agricoles, ils suppriment des emplois, car un emploi créé chez Amazon, ce sont quatre emplois supprimés ailleurs… Tout ça participe à la misère sociale", ajoute-t-elle.

Un gouvernement qui ne répond pas à leurs attentes, pourtant ces collectifs se veulent "neutres", et ne souhaitent pas s’exprimer plus en détail sur les actions politiques, notamment celles des écologistes lyonnais.

Mais si l’on remonte un peu dans le temps, Fabien Bagnon, ancien président de la Ville à Vélo, aujourd’hui vice-président de la Métropole de Lyon, s’est engagé sur ces marches pour le climat. Lors de la dernière manifestation, on avait également pu apercevoir de nombreux élus écologistes dans le cortège. "Effectivement, au départ il y avait EELV sur les premières marches. J'ai aussi milité avec Thomas Dossus (aujourd’hui sénateur écologiste, ndlr). Si nous sommes en désaccord, on ne va pas s’empêcher d’attaquer la Métropole de Lyon où la Ville. En l’occurrence, pour l’instant on a des signaux positifs, notamment sur la publicité", ajoute Charles de Lacombe, également militant Alternatiba.

Toujours est-il que la question de "l’urgence climatique" est aujourd’hui une question qui dépasse les frontières de la politique. Plus de 4000 personnes étaient dans les rues de Lyon le 28 mars dernier pour réclamer "une vraie loi climat" (10 000 selon les organisateurs). Les organisateurs espèrent que plus de monde se mobilisera ce dimanche avec la levée progressive des restrictions sanitaires. Pour l’instant, en attendant l’accord préfectoral, la manifestation doit partir à 14h de la place Bellecour, passer par la place des Terreaux, et revenir au pied de la statue de Louis XIV. Si la préfecture venait à rejeter cette demande, le cortège partirait de la place Jean Macé dans le 7e arrondissement.

