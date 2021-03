Lyon : 500 euros d'amende avec sursis pour le décrocheur de portrait de Villeurbanne

La décision du tribunal correctionnel de Lyon a été prononcée ce lundi après-midi. Ce militant d'Alternatiba de 28 ans écope donc d'une amende avec sursis, quand le parquet avait requis une peine de 500 euros d'amende ferme.

Charles de Lacombe était jugé à Lyon pour avoir décroché et détourné de sa fonction principale le portrait d'Emmanuel Macron, lors d'une action à la mairie de Villeurbanne le 24 mai 2019. "Cette action de désobéissance civile non-violente visait à dénoncer l'inaction du président et du gouvernement face à l'urgence climatique et sociale", rappelait alors Alternatiba.

Il y a un an, deux décrocheurs de portrait avaient été condamnés en appel à 250 euros d'amende ferme alors qu'ils avaient été relaxés en première instance à Lyon.