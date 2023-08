"Canicule à Lyon : à qui la faute ?"

Lyon, août 2023 : il fait chaud. Vraiment.

Tout le monde le sait à présent : les canicules se répèteront, toujours plus régulières et plus violentes.

Tout le monde, même les élus de droite : Étienne Blanc, sénateur et candidat malheureux à la mairie, a ainsi déclaré qu’on "ne peut éluder cette question", qu’il faut "prendre le problème à bras le corps". Il est allé plus loin en proposant des solutions : "On sait que la végétalisation est l’une des réponses à ces épisodes caniculaires."

Et il a tout à fait raison ! Quelle époque.

Mais — on s’en doute, il y a un "mais" – c’est là où ça devient assez embêtant. Si à première vue, tout le monde semble d’accord sur la nécessité de végétaliser, les actes ne suivent malheureusement pas. Pire.

Je le dis très clairement : aujourd’hui, le principal obstacle à la végétalisation de Lyon et de sa métropole, ce sont les élus de droite. On ne va pas les accuser de causer à eux tous seuls les canicules ; mais si le territoire peine actuellement à s’adapter aux conséquences du réchauffement climatique, c’est largement leur responsabilité.

Personne ne l’apprendra ici : un arbre, ça prend de la place. Beaucoup d’arbres (le candidat LR aux dernières élections municipales proposait d’en planter 500 000), ça prend beaucoup de place. Et si on veut savoir à quoi la place est aujourd’hui dédiée, il suffit de faire un tour dehors.

Pourtant, on peut lire d’un côté Étienne Blanc donner des leçons de jardinage, et d’un autre Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement, défendre bec et ongles chaque place de parking, avec une constance qui relève du sacerdoce. S’il avait été aux manettes il y a 20 ans, la rive gauche du Rhône serait encore un parking géant ; aujourd’hui, il fait tout pour empêcher l’aménagement de la rive droite.

On pourrait aussi évoquer le cas des élus du 6e. Publiquement, les arbres, ils adorent ça ; mais quand il s’agit de faire de la place pour en planter, par exemple quai Sarrail, ils bloquent. Et pendant ce temps, ça chauffe.

Force est de constater que la droite lyonnaise ne fait pas de politique, mais bien de la bête démagogie. Les mensonges électoralistes ne règleront aucun problème ; et tout ce temps perdu, c’est nous qui le payons.

Charles de Lacombe

Ingénieur, activiste pour la justice sociale et climatique, affilié à aucun parti politique