Lyon : une marche pour le climat "Look Up" prévue ce samedi

Ce samedi aura lieu la marche "Look Up" (ndrl : levons les yeux) pour le climat et la justice sociale.

À cette occasion, le collectif Lyon Climat et "Plus jamais ça Rhône" co-organisent le mouvement et appellent "des dizaines de milliers de personnes" à se retrouver dans la rue.

Le rendez-vous est donné à partir de 14h place Jean Macé dans le 7e arrondissement de Lyon, lieu où débutera la marche.

À un mois de l’élection présidentielle, les organisations appellent à agir et veulent rappeler l’ordre des priorités afin de faire de 2022 "l’année ou la France a enfin été à la hauteur des défis sociaux et environnementaux". Ainsi, les collectifs demandent à ce que les revendications sociales et environnementales soient au cœur du débat de la campagne électorale.

"L’écologie est complètement absente du débat", a expliqué Laure Tomczyk, porte-parole du collectif "Plus Jamais ça Rhône". "Le rapport du GIEC qui est sorti le 28 février a fait trois minutes dans les médias et les grands journaux télévisés. On sait que la situation internationale est anxiogène mais il faut que les gens comprennent que ce sont les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables qui paient le plus cher l’inaction gouvernementale concernant le climat".

Pour la militante, l’enjeu premier de la marche est de remettre la question de l’écologie au cœur du débat présidentiel.

"Le but, c’est d’infléchir le débat présidentiel et de faire en sorte que l’action gouvernementale se mette en place", a poursuivi la porte-parole. "On a besoin d’une volonté politique et d’un financement adéquat pour mettre en œuvre ces actions dont on a besoin pour faire évoluer les choses".

À noter que plusieurs organisations de l’agglomération lyonnaise comme Alternatiba ANV Rhône, Extinction Rebellion Lyon ou encore Zéro Déchets Lyon soutiennent cette initiative.