L’Appel des 100 sur la transition écologique à Lyon : “Un enjeu sur lequel on peut agir si on est nombreux”

Dans l'amphithéâtre de l'Université de Lyon à 19h se tiendra la conférence de lancement de l’Appel des 100. Cette dernière porte bien son nom puisque 100 associations de la région lyonnaise seront présentes. Alternatiba Rhône, Arthropologia, le Passe-Jardins ou encore la Maison du vélo feront notamment partie du projet.

Justine Swordy-Borie, coordinatrice de l’Appel des 100 et membre de l’association Anciela a expliqué à LyonMag l’objectif simple de la démarche : “permettre à toutes les personnes de la région lyonnaise de trouver où et comment s’engager pour le climat et la nature, que ce soit dans une association, ou auprès de ses voisins, de ses amis, de ses collègues.”

Le collectif associatif indépendant s’identifie comme un intermédiaire entre associations et citoyens lyonnais. L’Appel des 100 mettra à disposition sur son site internet un formulaire pour mieux comprendre les thématiques qui tiennent à cœur aux Lyonnais, pour pouvoir proposer un engagement qui leur correspond. “Ça peut impliquer d’être accompagné par la Ligue de Protection des Oiseaux pour faire de son jardin ou de son balcon un refuge pour la biodiversité, de s’engager avec l’association Mouvement de palier pour aider les voisins de son immeuble à réduire leurs déchets, ou encore pour créer des composteurs de quartier,” précise la coordinatrice en insistant sur le fait que “tout le monde peut trouver sa place et s’engager à sa manière pour la transition écologique.”

Elle pointe du doigt une situation d’urgence, en citant par exemple la perte d’un tiers des oiseaux de nos campagnes en l’espace de 15 ans, ou encore la température moyenne du climat lyonnais qui a augmenté de 1,5 degré C° depuis 1960.

C’est donc pour mobiliser les citoyens lyonnais pour la transition écologique que l’Appel des 100 a été lancé. “Ce sont des enjeux importants sur lesquels on peut agir si on est nombreux. Dans la Métropole de Lyon, nous sommes à plus d’un million d’habitants, nous avons besoin de dizaines de milliers de personnes pour accélérer la transition écologique” affirme la coordinatrice de l’Appel.

