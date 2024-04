Deux centres dentaires sanctionnés à Lyon et à Vénissieux après une série de fraudes

L’Assurance maladie a annoncé ce mardi déconventionner dix centres dentaires du réseau Nobel santé +. Ces derniers sont accusés de pratiques frauduleuses comme "des facturations fictives, multiples ou incohérentes". Un "non-respect des référentiels de bonne pratique ou des conditions de prises en charge prévues à la nomenclature des actes techniques (CCAM)" tout comme un "délabrement de dents saines" sont également pointés du doigt par l’Assurance maladie dans un communiqué.

Deux de ces centres se trouvent dans le Rhône ; le premier est situé dans le 8e arrondissement de Lyon, le second à Vénissieux. Le préjudice de la fraude des établissements rhodaniens s’élève à plus de 310 000 euros (183 000 euros pour celui de Lyon et 132 000 euros pour celui de Vénissieux). Il est de 2,9 millions d’euros pour les dix centres dentaires de Nobel santé + visés par des plaintes de l’Assurance maladie.

Le déconventionnement débutera le 13 mai signifiant la fin du remboursement des soins pour les patients par la Sécurité sociale pour une durée d’un an.