L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry promet "zéro émission nette" dès 2026

Pourtant, Vinci Aiports a annoncé ce jeudi que l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry allait devenir le premier "aéroport d’aviation commerciale français zéro émission nette" dès 2026.

Pour ça, les équipes se reposent sur un programme de reboisement qui absorbera les émissions résiduelles. Le premier projet de ce programme, mené en lien avec l’ONF et le Département du Rhône, se situe à une trentaine de kilomètres de l’aéroport, dans la forêt de la Cantinière. "Il consiste à restaurer, reboiser, entretenir et gérer une parcelle de 3,6 hectares avec des essences localement résilientes, sélectionnées pour leur forte capacité d’adaptation au stress hydrique et d’absorption du CO2. Ce premier projet de puits forestier séquestrera plus de 500 tonnes de CO2 sur la période de croissance des plants à travers la photosynthèse", expliquent Vinci Airports et le Département.

Une convention de cinq ans a été signée. D'autres opérations devraient avoir lieu dans les prochaines années. "Je me réjouis de ce premier partenariat du Département du Rhône avec les Aéroports de Lyon. Il a pour objectif le reboisement de parcelles des forêts départementales. Ce projet répondra aux exigences réglementaires du "Label Bas Carbone" et participera à l’avenir des massifs forestiers départementaux. Il s’inscrit dans la continuité d’actions en faveur de la préservation de notre territoire", a déclaré le président du Département du Rhône Christophe Guilloteau.