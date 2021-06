Régionales : Grégory Doucet appelle Laurent Wauquiez à "lui emboiter le pas" pour le climat

Pour le maire de Lyon, "le climat est le grand absent de cette élection" : "A part Fabienne Grébert, personne n'en a parlé. Pourtant, vous avez vu comme moi le pré-rapport du GIEC, qui nous dit que nous sommes encore en retard, que nous avons encore accumulé des années de retard. On doit s'engager pour le climat", a insisté l'élu EELV.

Et Grégory Doucet d'en appeler à Laurent Wauquiez : "On a besoin demain d'avoir une Région qui s'engage de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus massive et c'est aussi une des conséquences de cette élection. C'est pour moi un choc. Je pense qu'il faut maintenant agir ici à Lyon, qu'on peut véritablement s'engager pour le climat, et que la Région doit aussi nous emboiter le pas".

Le maire de Lyon s'est dit également "inquiet" des chiffres de l'absention : "On voit que l'abstention est bien installée dans notre pays. On entend beaucoup dire qu'il faut qu'on se remette en question, qu'on s'interroge sur nos pratiques politiques". Et le maire de Lyon de se poser en conseil : "Je peux dire que c'est un travail qu'on a déjà engagé sur Lyon, puisqu'on explore aujourd'hui de nouvelles formes de démocratie beaucoup plus impliquantes. Je crois qu'on a besoin d'être dans des formes démocratiques beaucoup plus directes donc c'est ce qu'on fait nous avec le budget participatif". Un nouveau message envoyé à Laurent Wauquiez ?