Lyon : 43 parents portent plainte contre la préfecture pour "inaction climatique"

La plainte a été déposée au tribunal administratif de Lyon par l’avocate Hélène Leleu. Les 43 parents ont déposé "un recours collectif" pour dénoncer "l'inaction environnementale du préfet de région". Ils espèrent un agissement de la part de l’Etat pour "protéger leurs enfants du réchauffement climatique".

Hélène Flechet, à l’origine de l’initiative du collectif "Parents pour la planète", explique que ce n’est pas comme "l’affaire du siècle"."Pour nous, c’est vraiment une action territoriale. Ce qui nous a le plus marqué, c’est la rivière de la Drôme qui est en train de fondre sous nos yeux, tous les étés, on voit une vraie différence".

Hélène expliquera que cette rivière qui porte le nom du département risque de disparaître d’ici 20 ans si rien n’est fait.

"On a d’abord essayé de faire des gestes écologiques à notre niveau, mais au niveau supérieur on s’est rendu compte que rien n’était réellement fait pour éviter les risques à nos enfants. En nous renseignant, nous nous sommes rendu compte qu’il y avait beaucoup de lois mais qu’elles étaient mal, voire pas du tout appliquées".

Et c’est pour cela qu’Hélène et d’autres parents de la Vallée de la Drôme ont décidé d’agir. "Nous demandons aux autorités de faire leur boulot, en appliquant les lois. Car des lois pour le climat il en existe plein, mais elles ne sont pas appliquées". "C'est là tout l'argumentaire de l'avocate, de démontrer qu'il y a des lois mais qu’elles ne sont pas appliquées, ou alors très mal", poursuit Hélène Flechet.

Le collectif n’a reçu aucune réponse de la part des autorités pour le moment. "Ils sont fortement mobilisés avec la crise du Covid, ce que l’on comprend, mais à moyen terme, c’est un risque bien plus grave que le Covid", explique Hélène.

"Nous demandons simplement l'application des lois. En tant que parents, nous ne demandons aucune compensation, car tout d’abord c’est impossible à calculer, mais surtout car ce n’est pas notre objectif. Nous voulons l’application des lois, et nous serons fermes devant les juges là-dessus".

Les familles ont également lancé une pétition qui a recueilli 79 000 signatures à ce jour.