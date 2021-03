Grève mondiale pour le climat : une marche prévue ce vendredi à Lyon

Une nouvelle grève internationale pour le climat se déroule ce vendredi. C’est dans ce cadre qu’une manifestation aura lieu à Lyon à l’initiative de Youth For Climate, Lyon Climat et Alternatiba ANV Rhône.

Le rendez-vous est donné à 14h place Maréchal Lyautey dans le 6e arrondissement.

Le cortège prendra ensuite la direction du parc Sergent Blandan. "Le niveau de la mer s’élève ? Nous aussi ! Sortons et descendons dans la rue pour leur montrer que nous voulons un profond changement des choses", assurent les organisateurs sur la page Facebook de l’évènement qui compte plusieurs milliers de personnes intéressées.

Une trentaine de villes françaises et plus de 45 pays ont prévu de se mobiliser à l’occasion de cette nouvelle grève mondiale pour le climat initiée par l’association « Fridays For Future » dont la fondatrice n’est autre que la jeune militante écologiste Greta Thunberg.