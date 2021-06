Lyon : il est désormais possible de savoir si on a eu le Covid-19 avant de se faire vacciner au Palais des Sports

Le Palais des Sports de Gerland ne cesse d'augmenter ses compétences. Dans le cadre de la campagne de vaccination, le site va expérimenter dès ce lundi des tests sérologiques rapides (TROD). Ils sont destinés à identifier les personnes, qui ne savent pas forcément si elles ont déjà été infectées par le Covid-19. Car, une personne qui a déjà contracté le virus n'a pas besoin de recevoir une deuxième injection du vaccin.

Les HCL indiquent que les personnes testées en priorité sont celles ayant déclaré un antécédent de covid supérieur à 2 mois, sans preuve de positivité et les personnes âgées de moins de 30 ans, le plus souvent asymptomatiques.

"Après s’être enregistré, le patient remplit le questionnaire, puis sera identifié pour bénéficier du TROD, supervisé par un médecin. Pour la suite, il n’y a pas de circuit séparé et le patient continue son circuit vaccinal. Dans la salle d’attente (15 minutes), le test est lu et validé par le médecin, qui décide alors du schéma vaccinal à une ou deux doses. La traçabilité et le suivi de la vaccination demeurent identiques. Seule différence, si le médecin décide qu’il ne faut réaliser qu’une dose, le patient n’aura pas de deuxième rendez-vous et repartira dès lors, avec son certificat de vaccination", expliquent les HCL.

Déjà 10 000 tests ont été reçus au Palais des Sports dans le 7e arrondissement de Lyon pour cette expérimentation. "Les résultats doivent permettre au ministère des solidarités et de la santé de décider ou non, de généraliser la démarche au niveau national", concluent les Hospices.