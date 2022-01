Pour Alternatiba, Emmanuel Macron est "souillé par son bilan climatique à Lyon"

A l'occasion de son discours au Parlement européen pour inaugurer la présidence française de l'Union européenne, le chef de l'Etat a fait face à des critiques venant de sa gauche et de sa droite.

A Lyon, des activistes du groupe ANV COP21 ont mené une action en fin de matinée, place de l'Europe. Douze personnes ont notamment brandi à l'envers des portraits d'Emmanuel Macron trempés dans du simili-pétrole, l'accusant d'être "souillé par son bilan climatique à Lyon".

"Ce quinquennat Macron est un quinquennat perdu pour le climat. Par cette action, nous ne dénonçons pas seulement l'inaction du gouvernement mais son sabotage climatique. Le président Macron est coupable d'avoir attisé l'embrasement climatique tout en tenant un discours faussement rassurant. Il a méprisé les alertes des scientifiques, de la jeunesse, de la justice, et ne tient pas ses promesses en matière de climat", a déclaré Tatiana Guille, porte-parole d’Alternatiba ANV Rhône.

"Emmanuel Macron va encore tenter d’embellir son image auprès de la communauté internationale et en particulier de l’Europe. Aujourd’hui, nous montrons son vrai visage. Sur cette place de l’Europe, nous rejetons ses modèles du passé et sa vision périmée du monde. Sur cette place de l’Europe, nous dénonçons son sabotage climatique, et appelons à la mobilisation citoyenne pour un changement de cap et un avenir vivable !", conclut Charles de Lacombe, décrocheur de portrait lyonnais.