Étudier en alternance à Lyon : et si la clé de la réussite était une école à taille humaine ?

Et si la solution était l’alternance ?

Dans la métropole lyonnaise, l’école Avenirsup / EFASUP accompagne justement les étudiants qui souhaitent obtenir un diplôme tout en développant une véritable expérience en entreprise. Un modèle qui séduit de plus en plus de jeunes.

L'alternance, un tremplin vers l'emploi

Faire des études supérieures en étant rémunéré et en acquérant une expérience concrète : c’est tout l’intérêt de l’alternance.

Ce format permet de préparer un BAC+2 ou un BAC+3, tout en travaillant dans une entreprise partenaire. Résultat : les étudiants sortent diplômés, avec une expérience professionnelle déjà solide sur leur CV.

Trouver une entreprise peut parfois être un obstacle. C’est précisément là que l’accompagnement d’une école fait toute la différence.

Un accompagnement concret pour trouver son entreprise

Avenirsup accompagne les étudiants pour leur projet pédagogique et aide activement ses candidats dans leur recherche d’entreprise en alternance en les mettant en relation avec ses nombreuses entreprises partenaires.

Les étudiants bénéficient notamment :

· d’une aide à la recherche d’entreprise,

· d’une mise en relation avec des recruteurs,

· d’un suivi régulier pendant toute la formation

· d’un coaching individualisé.

L’objectif est clair : permettre à chaque étudiant de réussir son parcours académique et professionnel.

Une école à taille humaine au coeur de la métropole lyonnaise

Dans un contexte où certaines formations accueillent des promotions très importantes, Avenirsup revendique un modèle différent : une école à taille humaine, où les étudiants bénéficient d’un suivi personnalisé.

Cette proximité se ressent dans l’ambiance de l’établissement, mais aussi dans la relation avec les enseignants et l’équipe pédagogique. Plusieurs anciens étudiants évoquent d’ailleurs un environnement convivial et un accompagnement réel vers la réussite.

Depuis février 2026, l’école bénéficie également d’une accessibilité renforcée. Située au centre-ville de Villeurbanne, elle est desservie par le métro A, plusieurs lignes de bus et désormais le tramway T6, arrêt Gratte-Ciel.

Un emplacement stratégique pour les étudiants de toute la métropole.

Une nouvelle formation en Assistant juridique

Parmi les nouveautés de l’établissement, Avenirsup propose désormais une formation diplômante d’Assistant Juridique (BAC+2).

Accessible à tout candidat titulaire du bac, cette formation peut être suivie en alternance ou en initial et prépare aux métiers des cabinets d’avocats, des études de notaires, des commissaires de justice, mais aussi à des fonctions auprès de mandataires et liquidateurs judiciaires ou de commissaires-priseurs, ainsi qu’au sein des services juridiques d’entreprise ou d’organismes et d’entités juridiques publics (impôts, armée, métropole, etc.).

👉 Découvrir la formation : Assistant Juridique

https://avenirsup.com/formation-assistant-juridique-lyon/

👉 Toutes les formations sont accessibles via Parcoursup

Des BTS accessibles via Parcoursup

L’établissement propose également plusieurs formations BAC+2 (BTS) accessibles via Parcoursup, dans différents domaines professionnels.

Parmi les cursus proposés :

● BTS Assurance

https://avenirsup.com/bts-assurance-lyon

● BTS CJN – Collaborateur Juriste Notarial

https://avenirsup.com/bts-cjn-lyon/

● BTS GTLA – Gestion des Transports et Logistique Associée

https://avenirsup.com/bts-gtla-lyon/

● BTS GPME – Gestion de la PME

https://avenirsup.com/bts-gpme-lyon/

● BTS SAM – Support à l’Action Managériale

https://avenirsup.com/bts-sam-lyon

● BTS NDRC – Négociation et Digitalisation de la Relation Client

https://avenirsup.com/bts-ndrc-lyon

● BTS MCO – Management Commercial Opérationnel

https://avenirsup.com/bts-mco-lyon

Des Bachelors pour poursuivre en BAC+3

Après un BAC+2, les étudiants peuvent poursuivre leurs études au sein de l’école avec plusieurs Bachelors (BAC+3) orientés vers des secteurs porteurs :

● Bachelor Banque Assurance

https://avenirsup.com/bachelor-banque-assurance-lyon

● Bachelor Développement Ressources Humaines

https://avenirsup.com/bachelor-rh-lyon-ressources-humaines

● Bachelor Responsable Développement Commercial

https://avenirsup.com/bachelor-commerce-lyon

Ces formations, qui délivrent des titres RNCP reconnus par l’État, permettent d’approfondir les compétences acquises tout en continuant à développer une expérience professionnelle.

Un partenariat avec un autre établissement lyonnais permet aux étudiants d’Avenirsup d’être prioritaires pour leur inscription en Master. S’inscrire à Avenirsup c’est s’assurer une carrière jusqu’en BAC +5 !

Des inscriptions déjà ouvertes pour la rentrée 2026

Les candidatures pour la rentrée 2026 sont déjà ouvertes.

Pour les étudiants qui souhaitent combiner diplôme, expérience et insertion professionnelle, l’alternance apparaît aujourd’hui comme l’une des voies les plus efficaces pour préparer leur avenir.

Et dans un environnement où le suivi personnalisé devient rare, le modèle d’une école à taille humaine comme Avenirsup peut faire toute la différence.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur https://avenirsup.com/candidature-etudiant