Réveillon du Nouvel An : les métros TCL vont circuler toute la nuit à Lyon

Cette nuit, les quatre lignes de métro A, B, C et D circuleront sans interruption. Les funiculaires F1 et F2 seront également en service jusqu’à 5 heures du matin, avec de courtes interruptions prévues pour la maintenance quotidienne entre 4h et 6h, selon les lignes.

Les lignes nocturnes Pleine Lune compléteront l’offre de transport, avec des passages toutes les 35 minutes entre 0h45 et 5h, tandis que les autres lignes du réseau fonctionneront selon leurs horaires habituels.

Un renforcement des équipes de sûreté est prévu sur l’ensemble du réseau TCL, notamment dans les principaux pôles d’échanges, afin d’assurer la sécurité des voyageurs tout au long de la nuit.

Plusieurs Parcs Relais resteront ouverts toute la nuit pour faciliter l’accès au réseau, parmi lesquels Vaulx-en-Velin La Soie, Mermoz-Pinel, Vaise 1 et Saint-Genis-Laval – Hôpital Lyon Sud.