Mort de Jean-Marie Le Pen : les premières réactions à Lyon

Figure de la politique française et ancien président du Front National, il a laissé une marque, que certains combattent et d'autres tentent de poursuivre.

La députée RN du Rhône Tiffany Joncour lui rend hommage : "Jean-Marie Le Pen s’est éteint, emportant avec lui une page marquante de l’histoire politique française. Visionnaire sur nombre de sujets, il a su imposer ses idées et bousculer le débat public avec force. Son empreinte demeurera. Paix à son âme".

L'ancienne candidate à la mairie de Lyon Agnès Marion partage également ses souvenirs avec le Menhir.

#JeanMarieLePen tire sa révérence au moment où tout lui donne raison : je salue le courageux visionnaire, éperdument amoureux de la France, l’homme à qui je dois le militantisme de mes 20 ans et mes premiers combats politiques.

Merci Président ! Reposez en Paix !

À Dieu ! 🙏🏻🕊️ — Agnès Marion ن (@_AgnesMarion) January 7, 2025 Aujourd'hui, je perds un père en politique.

Toute sa vie, Jean-Marie Le Pen aura été visionnaire et courageux refusant de baisser la tête et combattant tous les jours la médiocrité de ses opposants politiques et parfois médiatiques. — Christophe Boudot (@ChBoudot) January 7, 2025 A gauche, l'exercice de la réaction au décès de Jean-Marie Le Pen est plus difficile.

"Si Jean Marie Le Pen est décédé, ses idées de haine, de rejet des différences et de repli identitaire sont hélas bien vivantes. Plus que jamais, nous devons porter haut les valeurs de la République", écrit ainsi le maire écologiste du 4e arrondissement de Lyon, Rémi Zinck.

Le sénateur écologiste Thomas Dossus en veut au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur d'avoir rendu hommage à Jean-Marie Le Pen : "La honte et l'indignité jusqu'au bout de François Bayrou et Bruno Retailleau. On a donc un gouvernement qui rend hommage à un propagateur de haine raciste, antisémite, homophobe, pour s'éviter la censure de ses héritiers".

La honte à Matignon.



Non, le négationnisme et la xénophobie systémique ne sont pas des "polémiques". — Valentin Lungenstrass (@vlungenstrass) January 7, 2025