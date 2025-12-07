Téléthon 2025 : Lyon et le Rhône franchissent le cap des 825 000 euros

Un résultat que l’AFM-Téléthon juge "à la hauteur des prouesses de Santa", la chanteuse marraine de cette 39e édition, dont l’énergie et l’engagement ont été salués tout au long de l’événement.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la mobilisation reste exemplaire, et le Rhône se distingue une nouvelle fois. Avec 825 394 euros collectés, le département arrive en tête des contributions régionales, devant l’Isère (514 315 euros) et la Haute-Savoie (405 238 euros).

Au total, la région dépasse les 3,3 millions d’euros, confirmant son statut de territoire moteur du Téléthon. L’AFM rappelle toutefois que, malgré les avancées scientifiques récentes, 95% des maladies rares ne disposent toujours d’aucun traitement, rendant la poursuite des dons essentielle pour financer la recherche et accélérer l’arrivée de nouvelles thérapies.

Dans leur communiqué, la présidente de l’AFM, Laurence Tiennot-Herment, ainsi que Delphine Ernotte Cunci, présidente de France Télévisions, ont toutes deux salué la mobilisation des habitants et la fidélité du public à travers la France.

Les promesses de dons peuvent encore être confirmées dans les prochains jours, ce qui pourrait légèrement ajuster les chiffres. Mais une certitude demeure : dans le Rhône, l’édition 2025 a une nouvelle fois témoigné d’une solidarité particulièrement forte.