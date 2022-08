Gérald Darmanin au maire de Lyon : "Il est temps que vous renouiez le dialogue avec les habitants et les policiers de la République"

Et le ministre de l’Intérieur invitait publiquement Grégory Doucet à revenir sur sa décision de rester à l’écart. Pour officialiser la chose, il a fait parvenir un courrier au maire écologiste. Lettre que LyonMag a pu consulter et qui dresse un portrait alarmiste de la situation sécuritaire dans la capitale des Gaules.

"Selon l’avis de tous, la sécurité à Lyon et plus particulièrement dans le quartier de la Guillotière, est préoccupante. L’amélioration de la situation passe par l’engagement de chacun, en responsabilité et sans dogmatisme. Comme vous le savez, l’Etat est au rendez-vous : des moyens humains et matériels sans précédent ont été mobilisés. Toutefois, un engagement de toutes les collectivités publiques est plus que jamais nécessaire et réclamé par les habitants de ce quartier que j’ai longuement rencontrés", écrit le premier flic de France.

Gérald Darmanin revient aussi sur son souhait de voir la Ville de Lyon développer davantage sa vidéo-protection. Et aimerait que Grégory Doucet autorise les forces de l'ordre à visionner ses images : "personne ne comprend que Lyon fasse partie des deux seules grandes villes de France à refuser de fournir cet outil à la police nationale. La ville voisine de Villeurbanne a accepté de permettre aux policiers nationaux d’obtenir un déport actif. Des résultats très probants sur l’ordre public et l’activité judiciaire sont constatés. Je vous encourage à épouser la même orientation le plus rapidement possible pour le bien des Lyonnais".

Ferme mais diplomate, le membre du gouvernement demande aussi l’édile EELV de se rapprocher des services de Beauvau pour évoquer le projet de piétonnisation de la Guillotière, qui "inquiète les services de police et les riverains du fait qu’elle engendrerait une détérioration sécuritaire au regard de la physionomie du quartier".

Gérald Darmanin conclut en précisant qu’il reviendrait le 5 septembre pour refaire le point avec habitants et commerçants de la Guillotière. Il propose à Grégory Doucet de participer, mais aussi de relayer si besoin des demandes de la Métropole de Lyon pour Bruno Bernard.

"Au-delà des querelles politiciennes qui n’intéressent personne, je pense qu’il est temps que vous renouiez le dialogue avec les habitants et les policiers de la République, afin d’améliorer le quotidien des riverains et des commerçants. A ma modeste place, je serai heureux de contribuer à renouer le dialogue", promet le successeur de Christophe Castaner.