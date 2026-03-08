Boxe, tennis, accessibilité : un complexe sportif entièrement rénové à Lyon

La Ville de Lyon a inauguré ce samedi 7 mars l’équipement sportif Saint-Marc, dans le 3e arrondissement, entièrement rénové après près d’un an de travaux. Le site accueille désormais la plus grande salle municipale de boxe anglaise de la ville, tout en conservant des installations dédiées au tennis.

L’opération, d’un montant de 1,3 million d’euros, vise à moderniser cet équipement auparavant sous-utilisé et à améliorer l’accueil des sportifs.

Les travaux, lancés en mars 2025, ont notamment permis de réhabiliter les espaces situés en sous-sol, qui n’étaient plus utilisables, afin d’y installer de nouvelles infrastructures sportives.

Parmi les aménagements réalisés figurent :

• la création d’une salle de boxe anglaise entièrement équipée

• la rénovation des vestiaires pour les associations sportives

• la création d’un club-house et de bureaux

• l’installation d’un ascenseur et d’équipements adaptés aux personnes en situation de handicap

• la modernisation des systèmes techniques (chauffage, ventilation, éclairage et sécurité incendie).

La salle principale dédiée à la boxe dispose notamment d’un ring mobile et de 16 sacs de frappe, dont une partie installée sur rails afin d’adapter l’espace aux différents entraînements.

Des courts de tennis rénovés

En surface, les deux courts de tennis du site ont également été entièrement rénovés à l’automne dernier.

Les travaux ont compris la pose d’une moquette sablée et l’amélioration de l’éclairage LED, afin d’améliorer les conditions de jeu pour les 250 adhérents du club Tennis Lyon III.

La nouvelle salle doit également permettre au Boxing Lyon United (BLU) de disposer d’un équipement adapté à son développement.

Fondé en 2012 par Kamel Hasni, ancien international amateur et entraîneur national, le club compte aujourd’hui 457 adhérents. Il propose différentes pratiques, allant de la boxe éducative associée au soutien scolaire à la boxe féminine, la handiboxe ou encore l’accompagnement vers le haut niveau.

Plusieurs athlètes du club évoluent déjà au plus haut niveau, dont la championne olympique Estelle Mossely, le vice-champion du monde Yojerlin César ou encore la championne d’Europe U23 Sthélyne Grosi.

Pour la présidente du club, Sandy Haddedou, cette nouvelle salle représente "une belle opportunité pour développer la pratique sportive et renforcer le lien social à Lyon", tout en offrant un lieu d’entraînement pérenne pour les jeunes et les athlètes de haut niveau.