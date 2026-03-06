Blattes, hygiène défaillante… une boucherie du 3e arrondissement de Lyon fermée par la préfecture

Une boucherie de la Guillotière à Lyon a fait l’objet d’une fermeture administrative immédiate après un contrôle sanitaire ayant mis en évidence plusieurs manquements graves aux règles d’hygiène.

La décision, prise par la préfecture du Rhône ce jeudi 5 mars, concerne l’établissement Boucherie El Wafaa situé au 2 rue Moncey, exploité par la société Cash Market.

Lors d’un contrôle effectué par un organisme mandaté dans le cadre des contrôles officiels de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), les inspecteurs ont constaté plusieurs infractions à la réglementation sanitaire.

Parmi les principaux problèmes relevés figurent notamment la présence importante de nuisibles, notamment des blattes, ainsi que des défauts d’entretien et de nettoyage des locaux de production et de stockage.

Le rapport évoque également des denrées impropres à la consommation, des conditions de stockage jugées inadaptées et l’absence de traçabilité pour certains produits.

Les contrôleurs ont aussi relevé l’absence de plan de maîtrise sanitaire, un dispositif pourtant obligatoire dans les établissements manipulant des denrées alimentaires.

Une longue liste de mesures correctives imposées

Pour pouvoir rouvrir, l’établissement devra effectuer une série de travaux et de mesures correctives détaillées dans l’arrêté préfectoral.

Il lui est notamment demandé de renforcer la lutte contre les nuisibles, de nettoyer et désinfecter l’ensemble des locaux et équipements, de remplacer certains matériels dégradés, ou encore d’améliorer les conditions de stockage et de conservation des produits.

L’établissement devra également mettre en place un plan sanitaire conforme aux règles d’hygiène et former le personnel aux bonnes pratiques dans ce domaine.

La fermeture restera en vigueur tant que l’ensemble de ces mesures n’aura pas été réalisé. La réouverture ne pourra intervenir qu’après une nouvelle visite de contrôle de la DDPP, destinée à vérifier la mise en conformité de l’établissement.