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Tony Parker prochain invité de l’émission "Rendez-vous en terre inconnue"

Tony Parker prochain invité de l’émission "Rendez-vous en terre inconnue"
Tony Parker prochain invité de l’émission Rendez-vous en terre inconnue - DR

L’animatrice Laury Thilleman en a fait l’annonce ce jeudi soir.

"Pour ce nouveau voyage au bout du monde j’embarque Tony Parker." Laury Thilleman, nouvelle présentatrice de Rendez-vous en terre inconnue sur France 2, a fait part de la nouvelle ce jeudi soir sur ses réseaux sociaux. 

L’ancien basketteur et président de l’ASVEL sera ainsi l’invité du prochain numéro de l’émission dont le principe est d’emmener une personnalité à la découverte d’un pays, plus précisément d’un peuple inconnu avec au bout, et très souvent, de jolis moments d’émotions pour les participants.

Reste désormais à savoir où s’envolera Tony Parker. La destination n’a pas été dévoilée tout comme la date de diffusion de l’émission. Le post de Laury Thilleman montre juste la présentatrice et l’ancien basketteur, yeux bandés et casque sur les oreilles, sur le départ à l’aéroport.

Tags :

Tony Parker

rendez-vous en terre inconnue

émission

Laury Thilleman

2 commentaires
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alain_1234569999 le 20/03/2026 à 10:15
Retour sur Terre a écrit le 20/03/2026 à 09h42

Mais qui regarde toutes ces conneries ?

très belle émission qui n'a rien à voir avec la téléréalité et autre connerie d'influenceur siliconné

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Retour sur Terre le 20/03/2026 à 09:42

Mais qui regarde toutes ces conneries ?

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