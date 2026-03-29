Métropole de Lyon : une semaine de violences, plus de 40 interpellations et une vigilance maximale ce dimanche

Ce dimanche 29 mars, les forces de l’ordre demeurent pleinement mobilisées dans l’agglomération lyonnaise, au terme d’une semaine marquée par des épisodes répétés de violences urbaines.

Selon les informations communiquées par la préfecture du Rhône auprès de LyonMag, plus de 40 individus ont été interpellés depuis le début des tensions. Sur le terrain, des renforts de compagnies républicaines de sécurité (CRS) seront à nouveau déployés en soirée ce dimanche dans les secteurs identifiés comme les plus sensibles.

Les autorités assurent rester "très vigilantes", avec des consignes de fermeté et d’intervention rapide transmises aux effectifs engagés.

D’après nos informations, les forces de sécurité intérieure ont eu recours à plus de 350 moyens (lacrymogènes et assimilés) au cours de la semaine écoulée, témoignant de la persistance des affrontements, bien que leur intensité semble fluctuer.

Une accalmie relative sous surveillance

Ce samedi 28 mars, en soirée, des incidents ont encore été signalés à Villeurbanne, notamment aux abords du collège Jean Jaurès et de la rue Arago. Des tirs de mortiers d’artifice y ont été observés.

Pour autant, une source sécuritaire nous confirme des faits d'"une intensité bien moindre" par rapport aux jours précédents. Aucun débordement n’a par ailleurs été relevé à Rillieux-la-Pape, point de départ des tensions, ni à Vaulx-en-Velin (commune fortement touchée par les violences urbaines également) au cours de la même soirée.

Pour rappel, ces violences trouvent leur origine dans un incident survenu à Rillieux-la-Pape, où un jeune homme avait été mordu par un chien de la police municipale, déclenchant une vague de tensions dans plusieurs quartiers de la métropole.

Après deux nuits consécutives sans incident, les violences urbaines avaient brusquement repris vendredi soir, touchant plusieurs secteurs presque simultanément et mettant fin à une accalmie jugée fragile par les autorités.

Les forces engagées resteront ainsi positionnées pour prévenir toute reprise des violences dans la nuit de dimanche à lundi.