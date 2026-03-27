Faits Divers

Rillieux-la-Pape : retour au calme après plusieurs nuits de violences urbaines, près de 30 interpellations

Rillieux-la-Pape : retour au calme après plusieurs nuits de violences urbaines, près de 30 interpellations
Rillieux-la-Pape : retour au calme après plusieurs nuits de violences urbaines, près de 30 interpellations

Le calme est-il en train de revenir durablement à Rillieux-la-Pape ?

Tags :

violences urbaines

2 commentaires
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Ex Précisions le 27/03/2026 à 10:15

J'ai l'impression qu'à Rillieux c'est l'armée qu'il faut envoyer patrouiller en continu pendant quelques mois, il y a apparemment des sauvages (pour rester poli) avec qui il n'y aura que la violence pour les calmer...

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Vendredi le 27/03/2026 à 10:12

Il faut leurs faire payer toutes les dégradations, ainsi que le déplacement des forces de l'ordre

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