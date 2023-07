Violences urbaines à Lyon : 137 gardes à vue, déjà 22 condamnations et une relaxe

Ce sont en tout 137 personnes qui ont été interpellées et placées en garde à vue depuis le 28 juin dernier, dont 38 mineurs. Et ce toutes qualifications pénales confondues, fait savoir le procureur : "participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, participation armée ou le visage dissimulé à une manifestation interdite, port d’arme, violences volontaires avec ou sans arme sur personne dépositaire de l’autorité publique, port d’arme, dégradations volontaires par incendie, dégradations volontaires de bâtiments, vols ou recel de vol, infractions à la réglementation sur les feux d’artifice, outrages, rébellion".

Parmi les 137 individus, 74 ont d'ores et déjà fait l'objet de poursuites pénales. Ainsi, 26 personnes majeures ont été poursuivies dans le cadre de quatre audiences de comparution immédiate, essentiellement pour des faits de participation à un groupement pour commettre des violences ou des dégradations, de violences volontaires par tir de mortiers sur des policiers, d’incendies de bâtiments publics ou de pillage de magasins.

Vingt-deux individus, pour la plupart sans antécédents judiciaire et âgés de 20 à 30 ans, ont été condamnés à des peines de prison, et seul l'un d'entre eux a bénéficié d'une relaxe. Sur les 22 peines de prison, 20 "consistaient partiellement ou totalement en des "peines fermes d’emprisonnement dont 11 ont été assorties d’un mandat de dépôt", précise encore le Parquet. Avant de détailler : "Les peines d’emprisonnement assorties d’un mandat de dépôt vont de 4 mois à 18 mois pour la plus lourde. Les peines fermes d’emprisonnement non assorties d’un mandat de dépôt ont été aménagées par le tribunal sous la forme d’un bracelet électronique avec assignation à domicile ou d’une incarcération en semi-liberté".

Concernant les mineurs, 15 ont été déférés en vue de poursuites pénales devant le Tribunal pour enfants ou de la mise en œuvre d’une mesure de réparation pénale. L’un d’entre eux a été incarcéré.

A noter enfin que plusieurs autres enquêtes portant sur des faits graves "devraient pouvoir déboucher rapidement sur des interpellations". Le parquet de Lyon se dit enfin "totalement mobilisé sur cet objectif" avec les services de la police judiciaire.