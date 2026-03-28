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Métropole de Lyon : retour des violences urbaines après deux nuits de calme

Métropole de Lyon : retour des violences urbaines après deux nuits de calme
Métropole de Lyon : retour des violences urbaines après deux nuits de calme - LyonMag

Une accalmie de courte durée.

La métropole de Lyon a de nouveau été secouée par des incidents dans la soirée du vendredi 27 mars, mettant fin à deux nuits consécutives sans violences.

Selon une source sécuritaire, plusieurs secteurs ont été touchés presque simultanément, notamment à Saint-Priest ainsi que dans différents arrondissements lyonnais, dont les 4e, 8e (place André-Latarjet) et 9e (place Gisèle-Halimi).

Sur place, des groupes d’une dizaine d’individus ont tiré des mortiers d’artifice et provoqué des incendies sur la voie publique. À ce stade, l’ampleur précise des dégradations reste inconnue.

Ces nouveaux incidents surviennent après deux nuits de calme observées depuis mercredi. Une accalmie qui faisait suite à plusieurs jours de tensions, initialement déclenchées à Rillieux-la-Pape après la morsure d’un jeune homme par un chien de la police municipale, avant de s’étendre à d’autres secteurs de la métropole.

En effet, d’autres quartiers sensibles, à l’image de La Duchère (9e arrondissement) ou de Vaulx-en-Velin, n’avaient également signalé aucun trouble récent, après une semaine marquée par des affrontements et des incendies.

Dispositif de sécurité renforcé

Face à ces nouveaux débordements, les effectifs de la direction interdépartementale de la police nationale ont été déployés, avec l’appui d’unités de CRS pour sécuriser les zones concernées. D'après nos informations près de 130 forces de sécurité intérieure ont été mobilisés. La situation était décrite comme maîtrisée dans la soirée.

Au moins 12 interpellations ont été effectuées nous précise la préfecture du Rhône.

Ces derniers jours, les forces de l’ordre avaient déjà procédé à près d'une trentaine d'interpellations dans le cadre de ces violences urbaines, mobilisant notamment CRS, brigades anticriminalité et compagnies d’intervention (CDI). Plusieurs policiers avaient été blessés lors des précédents affrontements. La CRS 83 sera déployée ce soir dans les zones sensibles de l'agglomération lyonnaise.

Les incidents ont également eu des répercussions sur le réseau de transports en commun. La ligne de tramway T2 a été partiellement interrompue à partir de 20 heures, ne circulant plus qu’entre Porte des Alpes et Hôtel de Région Montrochet pour des raisons de sécurité.

Le trafic a repris normalement ce samedi 28 mars sur l’ensemble de la ligne.

Tags :

violences urbaines

17 commentaires
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ipréfère le 28/03/2026 à 14:17
Pauvre nouvelle France a écrit le 28/03/2026 à 13h58

Zemmour est un très bon journaliste et a de bonnes idées. Cependant c'est un piètre politique qui ne craint pas de faire perdre la droite nationale par jalousie.
Il m'a beaucoup déçu.

Sa femme a beaucoup de très bonnes idées! En plus elle est très intelligente!

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Pauvre nouvelle France le 28/03/2026 à 13:58
lyon qvec Zemmour a écrit le 28/03/2026 à 10h16

Il nous faut au moins 2 eric Zemmour pr regler ce pb et tout le monde le sait que ce soit à place Beauvau ou à la knesset les amis. Votez Zemmour et vite . Nous sommes des millions de militants sur internet

Zemmour est un très bon journaliste et a de bonnes idées. Cependant c'est un piètre politique qui ne craint pas de faire perdre la droite nationale par jalousie.
Il m'a beaucoup déçu.

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Mollah Le Homard le 28/03/2026 à 13:56

Désarmer la police.
Pas de préférence nationale.
Garder les OQTF.
Légaliser la drogue.
Supprimer les prisons.
Les étrangers d abord.
Déplacement en vélo obligatoire.
Légalisation de tous les sans papiers.
Port du voile, de la burka et du hijab accepté.
Pas mal le programme de LFI.....

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French connection le 28/03/2026 à 13:48

Et quand on voit que le nouveau maire de vaux en vélin est un larbi qui de plus de bord LFI, y'a de quoi s'inquiéter pour notre patrie

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Bellota le 28/03/2026 à 12:51
LyonAvecWauquiez a écrit le 28/03/2026 à 10h52

Beaucoup de ces évènements se passent dans la partie de la métropole qui est contrôlée par LR.
Sarselli doit démissionner.

Contrôlée par LR ?
4ème, 8ème et 9ème : mairies islamo gauchistes
Allo Doudou ? Alliance technique ?
Allô la préfète qui préfère s’en prendre à une personne qui défilait pour Quentin
C’est tellement plus facile
Cet am elle autorise une enième manif pro palestinienne sans problème
Deux poids, deux mesures

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simplementcitoyen le 28/03/2026 à 12:44

Ils ont le diable en eux. C'est quoi ces comportements, les parents ont loupés l'éducation de leurs enfants.

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Veritas le 28/03/2026 à 12:14

Et l armée elle sert à quoi elle est pas sensé maintenir l ordre dans un pays

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Ex Précisions le 28/03/2026 à 12:07

C'est le WE il faut bien que ces jeunes décompressent après la semaine de dur labeur à vendre de la drogue...

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Ribeld69 le 28/03/2026 à 12:04

Les petites terreurs du quartier ont encore frappé. La CRS 83 c'est surtout pour mettre des contraventions à tout ce qui bouge dans la rue ...Faudra pas venir se plaindre dans 3 ans quand papa, maman ou le cousin auront les huissiers aux trousses pour amendes non réglées.

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AntiLFI le 28/03/2026 à 12:00
Dommage a écrit le 28/03/2026 à 10h42

Quand on pense que si Aulas était passé rien de tout cela ne serait arrivé.

Ça rage du côté des gauchistes. Alors, la metro, n'a pas de pouvoir ?

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zemmourvite le 28/03/2026 à 11:57

depuis que les macronistes ont pris la métro, c'est la chienlit !
Il fallait voter pour les candidats patriotes, je vous l'avais bien dit !

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lolotoooôooo le 28/03/2026 à 11:46

LFI et ses sbires à l'œuvre.......

Calahann, t'as pris froid j'espère .....

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Cool Raoûl ! le 28/03/2026 à 11:18

Quelques écolos-lfi ivres de rage d'avoir perdus la métropole.
Dans quelques jour le caprice sera terminé.

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saco697 le 28/03/2026 à 11:00

La Nouvelle Garde fête l installation de LFI et de Doucet leurs « partenaires privilégiés » à la mairie … ça va encore coûter cher aux lyonnais…

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LyonAvecWauquiez le 28/03/2026 à 10:52
Dommage a écrit le 28/03/2026 à 10h42

Quand on pense que si Aulas était passé rien de tout cela ne serait arrivé.

Beaucoup de ces évènements se passent dans la partie de la métropole qui est contrôlée par LR.
Sarselli doit démissionner.

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Dommage le 28/03/2026 à 10:42

Quand on pense que si Aulas était passé rien de tout cela ne serait arrivé.

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cycy69 le 28/03/2026 à 10:41

LYON 4... la bourgeoisie d'ennuie

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Littérature enfantine le 28/03/2026 à 10:39
oui-oui a écrit le 28/03/2026 à 10h10

LFI ou pas nous sommes depuis 15 ans au moins sous un régime de guerre perlée.
Ils veulent mettre les Français à la porte. Concernant les Français juifs le problème sera réglé dans 5 ans, pour les autres ça attendra 20 ans de plus.

Après oui oui au pays des jouets,ouioui avale un clown , un nouvel opus : les boules de ouioui.

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CQFD... le 28/03/2026 à 10:30

Avec l'extrême gauche à la mairie la racaille peut s'amuser sans crainte.

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J6 le 28/03/2026 à 10:25

Etrange le timing juste après la fin du ramadan.. faut-il y voir un lien de cause à effet ?

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Chitane ! le 28/03/2026 à 10:23

Après les élections et le ramadna, retour au "business as usual"

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lyon qvec Zemmour le 28/03/2026 à 10:16
oui-oui a écrit le 28/03/2026 à 10h10

LFI ou pas nous sommes depuis 15 ans au moins sous un régime de guerre perlée.
Ils veulent mettre les Français à la porte. Concernant les Français juifs le problème sera réglé dans 5 ans, pour les autres ça attendra 20 ans de plus.

Il nous faut au moins 2 eric Zemmour pr regler ce pb et tout le monde le sait que ce soit à place Beauvau ou à la knesset les amis. Votez Zemmour et vite . Nous sommes des millions de militants sur internet

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oui-oui le 28/03/2026 à 10:10

LFI ou pas nous sommes depuis 15 ans au moins sous un régime de guerre perlée.
Ils veulent mettre les Français à la porte. Concernant les Français juifs le problème sera réglé dans 5 ans, pour les autres ça attendra 20 ans de plus.

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bassta le 28/03/2026 à 10:10
LFI gère a écrit le 28/03/2026 à 09h44

Il n'y a pas de soucis, LFI dirige ses troupes pour créer ce climat d'insurection,

il nous faut plus de chiens pour chasser ces nuisibles !

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Rien de plus normal le 28/03/2026 à 10:07

Les trente interpellations d’hier ont dues se terminer en remises en liberté , tant qu’on les enfermera pas pour 10 ans , cane peut que se reproduire ( les racailles aussi , hélas )

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Moi le 28/03/2026 à 10:03

Le pays d'acceuil qu'est la France sera obligé d'avoir une politique à l'avenir trés proche bien plus ferme face à tous ces pitoyables énerguménes et prétendus victimes. Que les forces de l'ordre occupent le terrain sans jamais faiblir face à ces lâches organisés en bandes.

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michelos le 28/03/2026 à 09:54

Enfin LFI peut vraiment appliquer sa politique de destruction de la république, ses électeurs doivent être très contents.

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Kid 69 le 28/03/2026 à 09:51

Bonjour, un manque de chance pour lui, pour une fois qu'il a du plomb dans la tête il n'en profite pas.

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LFI gère le 28/03/2026 à 09:44

Il n'y a pas de soucis, LFI dirige ses troupes pour créer ce climat d'insurection,

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