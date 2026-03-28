Métropole de Lyon : retour des violences urbaines après deux nuits de calme

La métropole de Lyon a de nouveau été secouée par des incidents dans la soirée du vendredi 27 mars, mettant fin à deux nuits consécutives sans violences.

Selon une source sécuritaire, plusieurs secteurs ont été touchés presque simultanément, notamment à Saint-Priest ainsi que dans différents arrondissements lyonnais, dont les 4e, 8e (place André-Latarjet) et 9e (place Gisèle-Halimi).

Sur place, des groupes d’une dizaine d’individus ont tiré des mortiers d’artifice et provoqué des incendies sur la voie publique. À ce stade, l’ampleur précise des dégradations reste inconnue.

Ces nouveaux incidents surviennent après deux nuits de calme observées depuis mercredi. Une accalmie qui faisait suite à plusieurs jours de tensions, initialement déclenchées à Rillieux-la-Pape après la morsure d’un jeune homme par un chien de la police municipale, avant de s’étendre à d’autres secteurs de la métropole.

En effet, d’autres quartiers sensibles, à l’image de La Duchère (9e arrondissement) ou de Vaulx-en-Velin, n’avaient également signalé aucun trouble récent, après une semaine marquée par des affrontements et des incendies.

Dispositif de sécurité renforcé

Face à ces nouveaux débordements, les effectifs de la direction interdépartementale de la police nationale ont été déployés, avec l’appui d’unités de CRS pour sécuriser les zones concernées. D'après nos informations près de 130 forces de sécurité intérieure ont été mobilisés. La situation était décrite comme maîtrisée dans la soirée.

Au moins 12 interpellations ont été effectuées nous précise la préfecture du Rhône.

Ces derniers jours, les forces de l’ordre avaient déjà procédé à près d'une trentaine d'interpellations dans le cadre de ces violences urbaines, mobilisant notamment CRS, brigades anticriminalité et compagnies d’intervention (CDI). Plusieurs policiers avaient été blessés lors des précédents affrontements. La CRS 83 sera déployée ce soir dans les zones sensibles de l'agglomération lyonnaise.

Les incidents ont également eu des répercussions sur le réseau de transports en commun. La ligne de tramway T2 a été partiellement interrompue à partir de 20 heures, ne circulant plus qu’entre Porte des Alpes et Hôtel de Région Montrochet pour des raisons de sécurité.

Le trafic a repris normalement ce samedi 28 mars sur l’ensemble de la ligne.