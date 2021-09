Festival antifa à Villeurbanne : le maire condamne les propos mais défend la liberté d'expression

Le maire PS de la commune a tout d'abord souhaité "condamner fermement" les insultes contre la police tenues dans une vidéo de promotion de l'évènement ("tout les flics c'est des bâtards", ndlr). "L'injure, l'appel à la haine sont pénalement répréhensibles", a-t-il précisé avant de poursuivre "nous devons être implacables et sans aucune ambiguïté s'agissant de propos visant les forces de l'ordre et incitant à toute forme de haine".

Mais pourtant, de l'ambiguïté, il y en a dans la suite de son message. "Pour autant, il est utile de rappeler qu'en démocratie, la liberté d'expression est un droit fondamental et l'expression artistique doit être protégée", a assuré l'élu. "En tant que maire de Villeurbanne et vice-président à Culture de la Métropole de Lyon, je serai toujours vigilant à ce que toutes les expressions artistiques, dès lors qu'elles respectent la loi, puissent avoir droit de cité", a-t-il poursuivi.

L'édile a également annoncé avoir pris attache avec les responsables du CCO. Selon lui, "ces derniers se désolidarisent totalement des propos relayés dans la vidéo". Ils ont également indiqué à Cédric Van Styvendael que "la convention avec l'association en question n'a pas encore été signée et que la programmation de l'événement n'avait pas encore été annoncée sur leur site".

Conjointement, l'élu et le CCO promettent de se "pencher dès aujourd'hui sur les suites à donner à cette situation et notamment sur le format et les conditions d'organisation de cet événement". Pour le moment, rien ne dit si le concert d'ultra gauche sera maintenu en décembre.